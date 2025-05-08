Трамп пропонує Путіну "цукерки", але не враховує справжні мотивації Кремля – Волкер

Президент США Дональд Трамп пропонує Росії різні варіанти для припинення війни проти України, сподіваючись задобрити Кремль. Однак, як зазначив колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на 17-му Київському Безпековому Форумі, Трамп не враховує справжні мотиви Кремля.

"Трамп, я вважаю, намагається заманити Путіна, пропонуючи йому "цукерки": кажучи, що можна мати відносини, можливо навіть повернути Росію в G8, хоча я в цьому сумніваюся, але він намагається запропонувати всі ці варіанти", – сказав він.

На думку Волкера, головною помилкою Трампа є те, що він ставить питання: "Що б я зробив на місці Путіна? Чого б я хотів?".

"Він би погодився на угоду, пішов би на співпрацю з Заходом, заробляв би гроші, міг би припинити війну одним рухом. Він думає, що Путіна можна заманити цією ідеєю. Але це не розуміння мотивацій Путіна", – додав він.

Волкер наголосив, що для Путіна найголовнішим є відновлення Російської Імперії шляхом поневолення інших народів. І саме це світ має зупинити.