Волкер: Україні треба продовжувати наполягати на членстві в НАТО, це єдине, що Путін поважає

Курт Волкер (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Україна має продовжувати наполягати на членстві в НАТО, адже це єдине, що поважає російський диктатор Володимир Путін, вважає американський дипломат, спецпредставник Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках Курт Волкер. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

Коментуючи гарантії безпеки для України, Волкер заявив, що Київ має продовжувати наполягати на членстві в Альянсі.

"Це єдине, що Путін поважає. Він вже переконався, що запевнення на кшталт Будапештського меморандуму не працюють, їх не сприймають серйозно", – сказав дипломат.

Тому Україна повинна наполягати саме на членстві в Альянсі, вважає він.

"Щодо термінів. Я думаю, що терміни, на яких треба наполягати – це негайно. Я вважаю, що ми повинні сказати, як тільки буде припинення вогню, як тільки буде припинення бойових дій – ми повинні потім привести Україну в НАТО", – заявив Волкер.

Він додав, що це необхідно для того, щоб запобігти подальшій новій агресії проти України. Членство в Альянсі має стримувати російську агресію.

"Люди нині думають, раз війна все ще триває, то членство в НАТО означає, що НАТО воює із Росією. Ми повинні змусити людей змінити своє мислення і сказати, що насправді – навпаки. Ви хочете припинити бойові дії, а потім привести Україну в НАТО, щоб запобігти війні в майбутньому", – наголосив Волкер.

За його словами, це крок для стримування. Водночас Волкер не виключив, що в майбутньому Альянсу, можливо, доведеться захищати Україну, якщо це буде потрібно, але ідея полягає в тому, щоб запобігти цьому.