Волкер: Украине нужно настаивать на членстве в НАТО, это единственное, что Путин уважает

Курт Волкер (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Украина должна продолжать настаивать на членстве в НАТО, ведь это единственное, что уважает российский диктатор Владимир Путин, считает американский дипломат, спецпредставитель Государственного департамента США по Украине в 2017-2019 годах Курт Волкер. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

Комментируя гарантии безопасности для Украины, Волкер заявил, что Киев должен продолжать настаивать на членстве в Альянсе.

"Это единственное, что Путин уважает. Он уже убедился, что заверения вроде Будапештского меморандума не работают, их не воспринимают серьезно", – сказал дипломат.

Поэтому Украина должна настаивать именно на членстве в Альянсе, считает он.

"О сроках. Я думаю, что сроки, на которых нужно настаивать – это немедленно. Я считаю, что мы должны сказать, как только будет прекращение огня, как только будет прекращение боевых действий – мы должны потом привести Украину в НАТО", — заявил Волкер.

Он добавил, что это необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшую новую агрессию против Украины. Членство в Альянсе должно сдерживать российскую агрессию.

"Люди сейчас думают, раз война все еще продолжается, то членство в НАТО означает, что НАТО воюет с Россией. Мы должны заставить людей изменить свое мышление и сказать, что на самом деле – наоборот. Вы хотите прекратить боевые действия, а затем привести Украину в НАТО, чтобы предотвратить войну в будущем", – подчеркнул Волкер.

По его словам, это шаг для сдерживания. В то же время Волкер не исключил, что в будущем Альянсу, возможно, придется защищать Украину, если это потребуется, но идея состоит в том, чтобы предотвратить это.