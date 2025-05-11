"Мы с Трампом выдвинули четкое предложение". Макрон ответил Путину по Стамбулу

Французский президент подчеркнул, что европейские лидеры и американский президент пришли к соглашению о 30-дневном прекращении огня с 12 мая

Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Darek Delmanowicz)

Президент Франции Эммануэль Макрон, реагируя на предложение диктатора РФ Владимира Путина по поводу прямых переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая, напомнил, что европейские лидеры вместе с президентом США Дональдом Трампом в Киеве четко предложили 30-дневное прекращение огня с 12 мая. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.

"В Киеве и с президентом Трампом мы выдвинули четкое предложение: безусловное 30-дневное прекращение огня с понедельника", – написал Макрон.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский взял на себя обязательство, не выдвигая никаких условий. Того же западные страны ожидают от России.

"Когда говорит оружие, переговоры не ведутся. Не обсуждается вопрос о том, подвергается ли одновременно населению бомбардировкам. Для начала переговоров необходимо прекращение огня", – подытожил французский президент.

Когда члены "коалиции желающих" призвали Москву согласиться на 30-дневное прекращение огня, на ночной пресс-конференции в Кремле Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".

Зеленский сказал, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться.

10 мая 2025 года президент Франции Макрон, премьер Британии Стармер и его польский коллега Туск и канцлер Германии Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.

В тот же день президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с президентом США Трампом: Украина и все союзники предлагают России 30-дневное прекращение огня с 12 мая.