Переговори у Стамбулі. Головні союзники України обговорять питання з США та Туреччиною 12 травня
Міністри закордонних справ Польщі, Франції, Німеччини й Великої Британії 12 травня обговорять з колегами зі США та Туреччини організацію прямих переговорів між Росією та Україною у Стамбулі. Про це на пресконференції заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Укрінформ.
За його словами, очільники міністерств закордонних справ "Веймарського трикутника" планують зателефонувати колегам із США та Туреччини під час зустрічі у Лондоні.
"О 13:45 [14:45 за київським часом] відбудеться телефонна розмова між главами МЗС Польщі, Франції, Німеччини й Великої Британії, а також Туреччини й США на тему організації мирної зустрічі й усього мирного процесу, що стосується російсько-української війни", – сказав Вронський.
- На пресконференції у Кремлі у ніч проти 11 травня диктатор РФ
Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12 травня.
- Зеленський заявив, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку ж позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини Ердоган. Макрон зауважував, що пропозицію про перемир'я з 12 травня Європа висунула разом із Трампом.