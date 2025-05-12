Переговори у Стамбулі. Головні союзники України обговорять питання з США та Туреччиною 12 травня

Очікується, що телефонна розмова щодо організації прямих переговорів між Україною та РФ відбудеться о 14:45 за київським часом

Павел Вронський (Фото: ЕРА/RADEK PIETRUSZKA)

Міністри закордонних справ Польщі, Франції, Німеччини й Великої Британії 12 травня обговорять з колегами зі США та Туреччини організацію прямих переговорів між Росією та Україною у Стамбулі. Про це на пресконференції заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Укрінформ.

За його словами, очільники міністерств закордонних справ "Веймарського трикутника" планують зателефонувати колегам із США та Туреччини під час зустрічі у Лондоні.

"О 13:45 [14:45 за київським часом] відбудеться телефонна розмова між главами МЗС Польщі, Франції, Німеччини й Великої Британії, а також Туреччини й США на тему організації мирної зустрічі й усього мирного процесу, що стосується російсько-української війни", – сказав Вронський.