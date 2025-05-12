Глави МЗС п'ятьох країн закликали у Лондоні до тиску на Росію та пригрозили їй санкціями

Міністри закордонних справ європейських країн закликали Росію піти на 30-денне припинення вогню та наголосили на наслідках для неї у разі відмови

Девід Леммі (Фото: ЕРА / NEIL HALL)

Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Польщі, Німеччини та Іспанії перед засіданням у Лондоні вкотре наголосили, що Росія має погодитися на 30-денне припинення вогню. Вони закликали до тиску на Москву, зокрема через впровадження додаткових санкцій, передає The Guardian.

За словами британського міністра Девіда Леммі, російський диктатор Володимир Путін має "серйозно поставитися" до мирних переговорів.

"Зараз настав час для Володимира Путіна серйозно поставитися до миру в Європі, серйозно поставитися до припинення вогню та серйозно поставитися до переговорів", – сказав він.

Його французький колега Жан-Ноель Барро наголосив, що для розблокування переговорів потрібне "беззастережне перемир'я в повітрі, на морі та на землі на 30 днів". Міністр пообіцяв під час зустрічі глав МЗС у Лондоні знову закликати до "масштабних санкцій, якщо Росія вкотре відмовиться серйозно займатися дипломатією і продовжить свою агресію".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін "очікує, що Росія погодиться на припинення вогню, а потім буде готова до переговорів".

Польський міністр Радослав Сікорський сказав у промові: "Ми сподіваємося, що сторони знайдуть спосіб припинити вогонь та провести продуктивні, реальні переговори щодо припинення цієї війни та відновлення поваги до міжнародного права".

Він додав, що колективний Захід повинен продовжувати тиснути на Путіна, щоб той "відмовився від своїх цілей в Україні".

"Якщо він [Путін] знову відкине його [припинення вогню], то логічним висновком буде те, що тиск слід чинити не на жертву агресії, а на винуватця агресії, доки він не відчує болю та не стане більш розсудливим", – підсумував Сікорський.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав РФ дати свою відповідь на пропозицію щодо 30-денного припинення вогню, оскільки готовність до миру підтвердили усі – Україна та європейські союзники, але не Москва.