Главы МИД пяти стран призвали в Лондоне к давлению на Россию и пригрозили ей санкциями
Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Польши, Германии и Испании перед заседанием в Лондоне в очередной раз подчеркнули, что Россия должна согласиться на 30-дневное прекращение огня. Они призвали к давлению на Москву, в том числе из-за введения дополнительных санкций, передает The Guardian.
По словам британского министра Дэвида Лэмми, российский диктатор Владимир Путин должен "серьезно отнестись" к мирным переговорам.
"Сейчас пришло время для Владимира Путина серьезно отнестись к миру в Европе, серьезно отнестись к прекращению огня и серьезно отнестись к переговорам", – сказал он.
Его французский коллега Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что для разблокирования переговоров нужно "безоговорочное перемирие в воздухе, на море и на земле на 30 дней". Министр пообещал во время встречи глав МИД в Лондоне снова призвать к "масштабным санкциям, если Россия в очередной раз откажется серьезно заниматься дипломатией и продолжит свою агрессию".
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин "ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, а затем будет готова к переговорам".
Польский министр Радослав Сикорский сказал в речи: "Мы надеемся, что стороны найдут способ прекратить огонь и провести продуктивные, реальные переговоры по прекращению этой войны и возобновлению уважения к международному праву".
Он добавил, что коллективный Запад должен продолжать давить на Путина, чтобы тот "отказался от своих целей в Украине".
"Если он [Путин] снова отвергнет его [прекращение огня], то логичным выводом будет то, что давление следует оказывать не на жертву агрессии, а на виновника агрессии, пока он не почувствует боли и не станет благоразумнее", – подытожил Сикорский.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал РФ дать свой ответ на предложение о 30-дневном прекращении огня, поскольку готовность к миру подтвердили все – Украина и европейские союзники, но не Москва.
- 10 мая 2025 года президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с Трампом: Украина и все союзники предложили России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая. В случае отказа представители Европы угрожали Москве санкциями и новой помощью Украине, скоординированными из США.
- На ночной пресс-конференции в Кремле
Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12-го числа.
- Зеленский заявил, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и в конце концов президент Турции Эрдоган. Макрон отметил, что предложение о перемирии с 12 мая Европа выдвинула вместе с Трампом.