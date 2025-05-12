Главы МИД пяти стран призвали в Лондоне к давлению на Россию и пригрозили ей санкциями

Министры иностранных дел европейских стран призвали Россию пойти на 30-дневное прекращение огня и отметили последствия для нее в случае отказа

Дэвид Лэмми (Фото: ЕРА / NEIL HALL)

Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Польши, Германии и Испании перед заседанием в Лондоне в очередной раз подчеркнули, что Россия должна согласиться на 30-дневное прекращение огня. Они призвали к давлению на Москву, в том числе из-за введения дополнительных санкций, передает The Guardian.

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По словам британского министра Дэвида Лэмми, российский диктатор Владимир Путин должен "серьезно отнестись" к мирным переговорам.

"Сейчас пришло время для Владимира Путина серьезно отнестись к миру в Европе, серьезно отнестись к прекращению огня и серьезно отнестись к переговорам", – сказал он.

Его французский коллега Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что для разблокирования переговоров нужно "безоговорочное перемирие в воздухе, на море и на земле на 30 дней". Министр пообещал во время встречи глав МИД в Лондоне снова призвать к "масштабным санкциям, если Россия в очередной раз откажется серьезно заниматься дипломатией и продолжит свою агрессию".

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин "ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, а затем будет готова к переговорам".

Польский министр Радослав Сикорский сказал в речи: "Мы надеемся, что стороны найдут способ прекратить огонь и провести продуктивные, реальные переговоры по прекращению этой войны и возобновлению уважения к международному праву".

Он добавил, что коллективный Запад должен продолжать давить на Путина, чтобы тот "отказался от своих целей в Украине".

"Если он [Путин] снова отвергнет его [прекращение огня], то логичным выводом будет то, что давление следует оказывать не на жертву агрессии, а на виновника агрессии, пока он не почувствует боли и не станет благоразумнее", – подытожил Сикорский.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал РФ дать свой ответ на предложение о 30-дневном прекращении огня, поскольку готовность к миру подтвердили все – Украина и европейские союзники, но не Москва.