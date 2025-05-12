Конгрессмен Маккол: Если Путин не согласится на перемирие, санкции почти неизбежны
Несогласие российского диктатора Владимира Путина на 30-дневное прекращение огня "почти неизбежно" приведет к новым санкциям против России и, возможно, усилению военной помощи Украине. Такое мнение высказал конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в интервью телеканалу CBS.
Маккол заявил, что российский диктатор Владимир Путин не идет "ни на какие уступки" в отличие от президента Владимира Зеленского.
"Он вообще не идет ни на какие уступки, тогда как Зеленский, кажется, идет на все уступки. Он просит территории, которые Россия даже не оккупировала в Украине. Он должен действовать добросовестно. Мы хотим мира, но не мира любой ценой, потому что мир любой ценой – это как умиротворение, как мы видели с Чемберленом и Гитлером, и это неприемлемо," – сказал он.
Маккол напомнил, что диктатор Путин должен согласиться на 30-дневное прекращение огня для продолжения мирных переговоров.
"Если Путин не согласится на 30-дневное прекращение огня, я думаю, что санкции почти неизбежны, не только со стороны Конгресса, но и со стороны Белого дома", – заявил он.
Отвечая на вопрос журналиста, что может заставить спикера Палаты представителей США Майка Джонсона вынести на рассмотрение законопроект о военной помощи США, Маккол ответил, что поведение Путина.
"На самом деле Путин, который до сих пор не вел переговоры добросовестно, решает, как нам действовать дальше", – сказал конгрессмен.
- 10 мая 2025 года президент Франции Макрон, премьер Британии Стармер, его польский коллега Туск и канцлер Германии Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.
- В тот же день президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с Трампом: Украина и все союзники предложили России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая. В случае отказа представители Европы угрожали Москве санкциями и новой помощью Украине, скоординированными с США.
На ночной пресс-конференции в Кремле Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12-го числа.
- Зеленский сказал, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и в конце концов президент Турции Эрдоган. Макрон замечал, что предложение о перемирии с 12 мая Европа выдвинула вместе с Трампом.
- 11 мая Зеленский заявил, что готов лично встретиться с диктатором Путиным в Турции 15 мая.