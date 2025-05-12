Конгрессмен Маккол: Если Путин не согласится на перемирие, санкции почти неизбежны

Майк Маккол (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Несогласие российского диктатора Владимира Путина на 30-дневное прекращение огня "почти неизбежно" приведет к новым санкциям против России и, возможно, усилению военной помощи Украине. Такое мнение высказал конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в интервью телеканалу CBS.

Маккол заявил, что российский диктатор Владимир Путин не идет "ни на какие уступки" в отличие от президента Владимира Зеленского.

"Он вообще не идет ни на какие уступки, тогда как Зеленский, кажется, идет на все уступки. Он просит территории, которые Россия даже не оккупировала в Украине. Он должен действовать добросовестно. Мы хотим мира, но не мира любой ценой, потому что мир любой ценой – это как умиротворение, как мы видели с Чемберленом и Гитлером, и это неприемлемо," – сказал он.

Маккол напомнил, что диктатор Путин должен согласиться на 30-дневное прекращение огня для продолжения мирных переговоров.

"Если Путин не согласится на 30-дневное прекращение огня, я думаю, что санкции почти неизбежны, не только со стороны Конгресса, но и со стороны Белого дома", – заявил он.

Отвечая на вопрос журналиста, что может заставить спикера Палаты представителей США Майка Джонсона вынести на рассмотрение законопроект о военной помощи США, Маккол ответил, что поведение Путина.

"На самом деле Путин, который до сих пор не вел переговоры добросовестно, решает, как нам действовать дальше", – сказал конгрессмен.