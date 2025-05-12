Конгресмен Маккол: Якщо Путін не погодиться на перемир'я, санкції майже неминучі

Майк Маккол (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Незгода російського диктатора Володимира Путіна на 30-денне припинення вогню "майже неминуче" призведе до нових санкцій проти Росії та, можливо, до посилення військової допомоги Україні. Таку думку висловив конгресмен-республіканець Майкл Маккол в інтерв'ю телеканалу CBS.

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Маккол заявив, що російський диктатор Володимир Путін не йде на "жодні поступки" на відміну від президента Володимира Зеленського.

"Він взагалі не йде на жодні поступки, тоді як Зеленський, здається, йде на всі поступки. Він просить території, які Росія навіть не окупувала в Україні. Він повинен діяти добросовісно. Ми хочемо миру, але не миру за будь-яку ціну, тому що мир за будь-яку ціну – це як умиротворення, як ми бачили з Чемберленом і Гітлером, і це неприйнятно", – сказав він.

Маккол нагадав, що диктатор Путін має погодитися на 30-денне припинення вогню для продовження мирних переговорів.

"Якщо Путін не погодиться на 30-денне припинення вогню, я думаю, що санкції майже неминучі, не лише з боку Конгресу, але й з боку Білого дому", – заявив він.

Відповідаючи на запитання журналіста, що може змусити спікера Палати представників США Майка Джонсона винести на розгляд законопроєкт про військову допомогу США, Маккол відповів, що поведінка Путіна.

"Насправді Путін, який досі не вів переговорів добросовісно, вирішує, як нам діяти далі", – сказав конгресмен.