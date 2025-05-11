Ердоган поговорив з Макроном і Путіним. Погодився провести переговори у Стамбулі
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном. Турецький лідер підтвердив готовність провести переговори між Україною та Росією у Стамбулі, повідомили в адміністрації президента.
"Президент Ердоган підкреслив, що досягнуто історичного переломного моменту в зусиллях, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією, наголосивши на важливості використання цієї можливості", – йдеться у повідомленні.
Він також підтвердив, що Туреччина готова зробити свій внесок у будь-який спосіб, зокрема шляхом організації перемир'я та постійних мирних переговорів.
Ердоган також відзначив важливість продовження співпраці з Францією у забезпеченні тривалих мирних переговорів між Україною та Росією та підтримки відновлення України.
ДОПОВНЕНО о 14:44. Після розмови з Макроном Ердоган поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Президент заявив, що відкрилося вікно можливостей для досягнення миру, і що всеохопне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів", – процитували Ердогана у його офісі.
- 10 травня 2025 року президент Франції Макрон, прем'єр Британії Стармер, його польський колега Туск і канцлер Німеччини Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.
- Того ж дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з президентом США Трампом: Україна та всі союзники пропонують Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.
На нічній пресконференції у Кремлі Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".
- Зеленський сказав, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися.