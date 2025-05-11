Ердоган поговорив з Макроном і Путіним. Погодився провести переговори у Стамбулі

Президент Туреччини підтвердив, що Анкара готова зробити свій внесок у мир, зокрема організацію перемир'я та постійних мирних переговорів

Реджеп Тайїп Ердоган та Емманюель Макрон (Фото: Офис президента Туреччини)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном. Турецький лідер підтвердив готовність провести переговори між Україною та Росією у Стамбулі, повідомили в адміністрації президента.

"Президент Ердоган підкреслив, що досягнуто історичного переломного моменту в зусиллях, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією, наголосивши на важливості використання цієї можливості", – йдеться у повідомленні.

Він також підтвердив, що Туреччина готова зробити свій внесок у будь-який спосіб, зокрема шляхом організації перемир'я та постійних мирних переговорів.

Ердоган також відзначив важливість продовження співпраці з Францією у забезпеченні тривалих мирних переговорів між Україною та Росією та підтримки відновлення України.

ДОПОВНЕНО о 14:44. Після розмови з Макроном Ердоган поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Президент заявив, що відкрилося вікно можливостей для досягнення миру, і що всеохопне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів", – процитували Ердогана у його офісі.