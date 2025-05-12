Переговоры в Стамбуле. Главные союзники Украины обсудят вопрос с США и Турцией 12 мая
Министры иностранных дел Польши, Франции, Германии и Великобритании 12 мая обсудят с коллегами из США и Турции организацию прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом на пресс-конференции заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает Укринформ.
По его словам, главы министерств иностранных дел "Веймарского треугольника" планируют позвонить коллегам из США и Турции во время встречи в Лондоне.
"В 13:45 [14:45 по Киеву] состоится телефонный разговор между главами МИД Польши, Франции, Германии и Великобритании, а также Турции и США на тему организации мирной встречи и всего мирного процесса, касающегося российско-украинской войны", – сказал Вронский.
- На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая диктатор РФ
Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12 мая.
- Зеленский заявил, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и в конце концов президент Турции Эрдоган. Макрон отметил, что предложение о перемирии с 12 мая Европа выдвинула вместе с Трампом.