Переговоры в Стамбуле. Главные союзники Украины обсудят вопрос с США и Турцией 12 мая

Ожидается, что телефонный разговор по поводу организации прямых переговоров между Украиной и РФ состоится в 14:45 по киевскому времени

Павел Вронский (Фото: ЕРА/RADEK PIETRUSZKA)

Министры иностранных дел Польши, Франции, Германии и Великобритании 12 мая обсудят с коллегами из США и Турции организацию прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом на пресс-конференции заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает Укринформ.

По его словам, главы министерств иностранных дел "Веймарского треугольника" планируют позвонить коллегам из США и Турции во время встречи в Лондоне.

"В 13:45 [14:45 по Киеву] состоится телефонный разговор между главами МИД Польши, Франции, Германии и Великобритании, а также Турции и США на тему организации мирной встречи и всего мирного процесса, касающегося российско-украинской войны", – сказал Вронский.