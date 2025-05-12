Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп считает, что российско-украинские переговоры о завершении войны, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле, "очень важны". Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

"Российско-украинская встреча в четверг очень важна. Из этой встречи могут получиться хорошие вещи", – сказал американский президент.

Трамп считает, что эти переговоры могут остановить "кровавую баню", которой он называет войну России против Украины. По его словам, каждый день на поле боя гибнут солдаты: "Это не американские солдаты, они из России и Украины, но это тоже люди".

На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время, фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12 числа.

Президент Владимир Зеленский заявил , что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и в конце концов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган .

Французский президент Эмманюэль Макрон замечал, что предложение о перемирии с 12 мая Европа выдвинула вместе с Трампом.

Эмманюэль Макрон Европа выдвинула вместе с Трампом. 12 мая министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия "полностью игнорирует" предложение о полном прекращении огня с 12 мая, атакуя позиции Сил обороны по всей линии фронта.

В тот же день Макрон заявил, что позже будет говорить с украинским коллегой Зеленским и европейскими союзниками по поводу дальнейших шагов в отношении России, которая до конца 12 мая должна согласиться на 30-дневное прекращение огня.