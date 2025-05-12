Трамп надеется на переговоры в Стамбуле, так как "гибнут солдаты, хоть и не американские"
Президент США Дональд Трамп считает, что российско-украинские переговоры о завершении войны, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле, "очень важны". Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.
"Российско-украинская встреча в четверг очень важна. Из этой встречи могут получиться хорошие вещи", – сказал американский президент.
Трамп считает, что эти переговоры могут остановить "кровавую баню", которой он называет войну России против Украины. По его словам, каждый день на поле боя гибнут солдаты: "Это не американские солдаты, они из России и Украины, но это тоже люди".
На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая российский диктатор
Президент Владимир Зеленский заявил
Французский президентЭмманюэль Макрон замечал, что предложение о перемирии с 12 маяЕвропа выдвинула вместе с Трампом.
- 12 мая министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия "полностью игнорирует" предложение о полном прекращении огня с 12 мая, атакуя позиции Сил обороны по всей линии фронта.
- В тот же день Макрон заявил, что позже будет говорить с украинским коллегой Зеленским и европейскими союзниками по поводу дальнейших шагов в отношении России, которая до конца 12 мая должна согласиться на 30-дневное прекращение огня.