РФ полностью игнорирует прекращение огня с 12 мая, Путин не ответил по Стамбулу – Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия "полностью игнорирует" предложение о полном прекращении огня с 12 мая, атакуя позиции Сил обороны по всей линии фронта.
"Россияне полностью игнорируют предложение о полном и длительном прекращении огня с 12 мая. Они продолжают атаковать украинские позиции по всей линии фронта. Москва упустила еще одну возможность покончить с убийствами. Это еще раз демонстрирует, что единственной целью России является продолжение войны", – говорится в сообщении.
В то же время Украина прилагает все усилия, чтобы прекратить войну и "дать шанс дипломатии", отметил Сибига.
Он напомнил, что президент Владимир Зеленский предложил диктатору РФ Владимиру Путину встретиться в Стамбуле 15 мая, но тот пока не ответил.
Глава украинской дипломатии добавил, что обсудил с европейскими коллегами варианты давления на страну-агрессора: санкции против российского банковского и энергетического секторов, против Центрального банка, а также новые пакеты оборонной помощи для Украины.
"Путин должен понять последствия отвержения мирных усилий и продолжения войны", – подытожил Сибига.
- На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая российский диктатор
Владимир Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12 числа. ПрезидентВладимир Зеленский заявил , что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию сноваподдержали европейские руководители и в конце концовпрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Французский президентЭмманюэль Макрон отмечал, что предложение о перемирии с 12 маяЕвропа выдвинула вместе с Трампом.