РФ полностью игнорирует прекращение огня с 12 мая, Путин не ответил по Стамбулу – Сибига

Пока Украина прилагает все усилия, чтобы прекратить войну и "дать шанс дипломатии", Россия продолжает игнорировать это, заявил глава МИД Сибига

Андрей Сибига (Фото: andrii_sybiha/Х)

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия "полностью игнорирует" предложение о полном прекращении огня с 12 мая, атакуя позиции Сил обороны по всей линии фронта.

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"Россияне полностью игнорируют предложение о полном и длительном прекращении огня с 12 мая. Они продолжают атаковать украинские позиции по всей линии фронта. Москва упустила еще одну возможность покончить с убийствами. Это еще раз демонстрирует, что единственной целью России является продолжение войны", – говорится в сообщении.

В то же время Украина прилагает все усилия, чтобы прекратить войну и "дать шанс дипломатии", отметил Сибига.

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Он напомнил, что президент Владимир Зеленский предложил диктатору РФ Владимиру Путину встретиться в Стамбуле 15 мая, но тот пока не ответил.

Глава украинской дипломатии добавил, что обсудил с европейскими коллегами варианты давления на страну-агрессора: санкции против российского банковского и энергетического секторов, против Центрального банка, а также новые пакеты оборонной помощи для Украины.

"Путин должен понять последствия отвержения мирных усилий и продолжения войны", – подытожил Сибига.