РФ повністю ігнорує припинення вогню з 12 травня, а Путін не відповів щодо Стамбула – Сибіга

Поки Україна докладає всіх зусиль, щоб припинити війну та "дати шанс дипломатії", Росія продовжує ігнорувати це, заявив глава МЗС Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: andrii_sybiha/Х)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія "повністю ігнорує" пропозицію про повне припинення вогню з 12 травня, атакуючи позиції Сил оборони по всій лінії фронту.

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"Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню з 12 травня. Вони продовжують атакувати українські позиції по всій лінії фронту. Москва змарнувала ще одну можливість покласти край вбивствам. Це ще раз демонструє, що єдиною метою Росії є продовження війни", – йдеться у повідомленні.

Водночас Україна докладає всіх зусиль, щоб припинити війну та "дати шанс дипломатії", зазначив Сибіга.

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Він нагадав, що президент Володимир Зеленський запропонував диктатору РФ Володимиру Путіну зустрітися у Стамбулі 15 травня, але той досі не відповів.

Глава української дипломатії додав, що обговорив із європейськими колегами варіанти тиску на країну-агресора: санкції проти російського банківського та енергетичного секторів, проти Центрального банку, а також нові пакети оборонної допомоги для України.

"Путін повинен зрозуміти наслідки відкидання мирних зусиль і продовження війни", – підсумував Сибіга.