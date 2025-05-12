РФ повністю ігнорує припинення вогню з 12 травня, а Путін не відповів щодо Стамбула – Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія "повністю ігнорує" пропозицію про повне припинення вогню з 12 травня, атакуючи позиції Сил оборони по всій лінії фронту.
"Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню з 12 травня. Вони продовжують атакувати українські позиції по всій лінії фронту. Москва змарнувала ще одну можливість покласти край вбивствам. Це ще раз демонструє, що єдиною метою Росії є продовження війни", – йдеться у повідомленні.
Водночас Україна докладає всіх зусиль, щоб припинити війну та "дати шанс дипломатії", зазначив Сибіга.
Він нагадав, що президент Володимир Зеленський запропонував диктатору РФ Володимиру Путіну зустрітися у Стамбулі 15 травня, але той досі не відповів.
Глава української дипломатії додав, що обговорив із європейськими колегами варіанти тиску на країну-агресора: санкції проти російського банківського та енергетичного секторів, проти Центрального банку, а також нові пакети оборонної допомоги для України.
"Путін повинен зрозуміти наслідки відкидання мирних зусиль і продовження війни", – підсумував Сибіга.
- На пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня російський диктатор
Володимир Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Президент США Дональд Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12 числа. ПрезидентВолодимир Зеленський заявив , що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку ж позицію зновупідтримали європейські керівники й врешті-рештпрезидент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган . Французький президентЕмманюель Макрон зауважував, що пропозицію про перемир'я з 12 травняЄвропа висунула разом із Трампом.