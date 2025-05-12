"Рамки были предоставлены". Макрон обсудит с Зеленским, что дальше делать с Россией
Эмманюэль Макрон (Фото: ОП)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что позже будет говорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими союзниками по поводу дальнейших шагов в отношении России, которая до конца 12 мая должна согласиться на 30-дневное прекращение огня. Его цитирует Le Figaro.

"Я буду разговаривать с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были предоставлены. Все понятно", – сказал Макрон, добавив, что сейчас Западу важно сохранять благоразумие.

Французский президент подчеркнул, что "либо Россия настроена серьезно и хочет мира, либо это несерьезно, и мы должны ввести больше санкций".

Ранее представитель германского правительства Стефан Корнелиус заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен согласиться на 30-дневное прекращение огня до конца 12 мая, иначе начнется подготовка к новым санкциям.

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