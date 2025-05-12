"Рамки были предоставлены". Макрон обсудит с Зеленским, что дальше делать с Россией
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что позже будет говорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими союзниками по поводу дальнейших шагов в отношении России, которая до конца 12 мая должна согласиться на 30-дневное прекращение огня. Его цитирует Le Figaro.
"Я буду разговаривать с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были предоставлены. Все понятно", – сказал Макрон, добавив, что сейчас Западу важно сохранять благоразумие.
Французский президент подчеркнул, что "либо Россия настроена серьезно и хочет мира, либо это несерьезно, и мы должны ввести больше санкций".
Ранее представитель германского правительства Стефан Корнелиус заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен согласиться на 30-дневное прекращение огня до конца 12 мая, иначе начнется подготовка к новым санкциям.
- 10 мая 2025 года президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с Трампом: Украина и все союзники предложили России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая.
- В случае отказа представители Европы угрожали Москве санкциями и новой помощью Украине, скоординированными из США.