"Рамки были предоставлены". Макрон обсудит с Зеленским, что дальше делать с Россией

Французский президент напомнил, что Москва должна ответить на предложение о 30-дневном прекращении огня до конца 12 мая

Эмманюэль Макрон (Фото: ОП)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что позже будет говорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими союзниками по поводу дальнейших шагов в отношении России, которая до конца 12 мая должна согласиться на 30-дневное прекращение огня. Его цитирует Le Figaro.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Я буду разговаривать с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были предоставлены. Все понятно", – сказал Макрон, добавив, что сейчас Западу важно сохранять благоразумие.

Французский президент подчеркнул, что "либо Россия настроена серьезно и хочет мира, либо это несерьезно, и мы должны ввести больше санкций".

Ранее представитель германского правительства Стефан Корнелиус заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен согласиться на 30-дневное прекращение огня до конца 12 мая, иначе начнется подготовка к новым санкциям.

10 мая 2025 года президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с Трампом: Украина и все союзники предложили России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая.

В случае отказа представители Европы угрожали Москве санкциями и новой помощью Украине, скоординированными из США.