Правительство Германии ожидает от Путина прекращения огня до конца 12 мая

Если российский диктатор не согласится на 30-дневное прекращение огня, ЕС начинает готовить новые санкции

Стефан Корнелиус (Фото: Официальный сайт правительства Германии)

Правительство Германии выдвинуло диктатору РФ Владимиру Путину требование согласиться на 30-дневное прекращение огня до конца 12 мая. Иначе начнется подготовка к новым санкциям. Об этом сообщает Bild.

По словам спикера немецкого правительства Стефана Корнелиуса, условия для Путина были приняты в координации с европейскими партнерами.

"Когда день закончится, будет начата подготовка к санкциям на уровне политических советников. В то же время мы готовим 17-й пакет санкций в Брюсселе", – сказал он.

По его словам, возможные стамбульские переговоры в четверг, 15 мая, не влияют на требование прекратить огонь уже 12 мая.

"Президент Украины в любом случае может свободно искать диалог. Я думаю, что он демонстрирует свою готовность не уклоняться от переговоров, тогда как другая сторона переговоров, очевидно, еще не решила, как она видит четверг для себя, или не знает, как она хочет начать переговоры", – сказал Корнелиус.

Он отказался отвечать на вопрос журналиста, будет ли поставлять Германия ракеты Taurus в случае невыполнения Путиным условий ультиматума.