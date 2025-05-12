Правительство Германии ожидает от Путина прекращения огня до конца 12 мая
Правительство Германии выдвинуло диктатору РФ Владимиру Путину требование согласиться на 30-дневное прекращение огня до конца 12 мая. Иначе начнется подготовка к новым санкциям. Об этом сообщает Bild.
По словам спикера немецкого правительства Стефана Корнелиуса, условия для Путина были приняты в координации с европейскими партнерами.
"Когда день закончится, будет начата подготовка к санкциям на уровне политических советников. В то же время мы готовим 17-й пакет санкций в Брюсселе", – сказал он.
По его словам, возможные стамбульские переговоры в четверг, 15 мая, не влияют на требование прекратить огонь уже 12 мая.
"Президент Украины в любом случае может свободно искать диалог. Я думаю, что он демонстрирует свою готовность не уклоняться от переговоров, тогда как другая сторона переговоров, очевидно, еще не решила, как она видит четверг для себя, или не знает, как она хочет начать переговоры", – сказал Корнелиус.
Он отказался отвечать на вопрос журналиста, будет ли поставлять Германия ракеты Taurus в случае невыполнения Путиным условий ультиматума.
- 10 мая 2025 года президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с Трампом: Украина и все союзники предложили России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая.
- В случае отказа представители Европы угрожали Москве санкциями и новой помощью Украине, скоординированными с США.