Уряд Німеччини очікує від Путіна припинення вогню до кінця 12 травня

Якщо російський диктатор не погодиться на 30-денне припинення вогню, ЄС починає готувати нові санкції

Стефан Корнеліус (Фото: Офіційний сайт уряду Німеччини)

Уряд Німеччини висунув диктатору РФ Володимиру Путіну вимогу погодитися на 30-денне припинення вогню до кінця 12 травня. Інакше почнеться підготовка до нових санкцій. Про це повідомляє Bild.

За словами речника німецького уряду Стефана Корнеліуса, умови для Путіна було ухвалено в координації з європейськими партнерами.

"Коли день закінчиться, буде розпочато підготовку до санкцій на рівні політичних радників. Водночас ми готуємо 17-й пакет санкцій у Брюсселі", – сказав він.

За його словами, можливі стамбульські переговори у четвер, 15 травня, не впливають на вимогу припинити вогонь уже 12 травня.

"Президент України в будь-якому разі може вільно шукати діалогу. Я думаю, що він демонструє свою готовність не ухилятися від переговорів, тоді як інша сторона переговорів, очевидно, ще не вирішила, як вона бачить четвер для себе, або не знає, як вона хоче розпочати переговори", – сказав Корнеліус.

Він відмовився відповідати на запитання журналіста, чи постачатиме Німеччина ракети Taurus у разі невиконання Путіним умов ультиматуму.