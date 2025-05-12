МИД Турции о переговорах Украины и РФ: Стороны могут на днях достичь компромисса
В Турции прокомментировали предложение российской стороны возобновить переговоры с Украиной о мире. Министр иностранных дел страны Хакан Фидан на пресс-конференции 12 мая прямо не ответил, действительно ли стороны могут встретиться.
"Я думаю, что в ближайшие дни стороны достигнут компромисса. Обе стороны пытаются заручиться поддержкой Соединенных Штатов. Мы призываем их как можно скорее инициировать прекращение огня", – сказал он.
Глава турецкого МИД отметил, что позиция страны была ясна с самого начала "продолжающейся войны" России и Украины и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил ее много раз.
На прошлой неделе у Эрдогана состоялись телефонные переговоры с лидерами Франции и США, а также с российским диктатором.
"Было предложение от Путина, поддержка от Трампа и еще одно предложение от Зеленского. Особое значение представляет тот факт, что Турция находится в центре всего этого. Для нас особое значение имеет мир и стабильность в нашем регионе", – подчеркнул Фидан.
- На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая диктатор РФ
Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12 мая.
- Зеленский заявил, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и в конце концов президент Турции Эрдоган. Макрон отметил, что предложение о перемирии с 12 мая Европа выдвинула вместе с Трампом.
- Также сообщалось, что главы МИД стран-союзниц Украины обсудят с США и Турцией 12 мая организацию прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.