МИД Турции о переговорах Украины и РФ: Стороны могут на днях достичь компромисса

Фидан подчеркнул, что для Турции важны мир и стабильность в регионе

Хакан Фидан (Фото: x.com/TC_Disisleri)

В Турции прокомментировали предложение российской стороны возобновить переговоры с Украиной о мире. Министр иностранных дел страны Хакан Фидан на пресс-конференции 12 мая прямо не ответил, действительно ли стороны могут встретиться.

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"Я думаю, что в ближайшие дни стороны достигнут компромисса. Обе стороны пытаются заручиться поддержкой Соединенных Штатов. Мы призываем их как можно скорее инициировать прекращение огня", – сказал он.

Глава турецкого МИД отметил, что позиция страны была ясна с самого начала "продолжающейся войны" России и Украины и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил ее много раз.

На прошлой неделе у Эрдогана состоялись телефонные переговоры с лидерами Франции и США, а также с российским диктатором.

"Было предложение от Путина, поддержка от Трампа и еще одно предложение от Зеленского. Особое значение представляет тот факт, что Турция находится в центре всего этого. Для нас особое значение имеет мир и стабильность в нашем регионе", – подчеркнул Фидан.