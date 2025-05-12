МЗС Туреччини про переговори України та РФ: Сторони можуть днями досягти компромісу

Фідан підкреслив, що для Туреччини важливим є мир і стабільність у регіоні

Хакан Фідан (Фото: x.com/TC_Disisleri)

У Туреччині прокоментували пропозицію російської сторони поновити переговори з Україною про мир. Міністр закордонних справ країни Хакан Фідан на пресконференції 12 травня прямо не відповів, чи дійсно сторони можуть зустрітися.

"Я думаю, що найближчими днями сторони досягнуть компромісу. Обидві сторони намагаються заручитися підтримкою Сполучених Штатів. Ми закликаємо їх якнайшвидше ініціювати припинення вогню", – сказав він.

Глава турецького МЗС зазначив, що позиція країни була зрозуміла від початку "тривалої війни" Росії й України і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган озвучив її багато разів.

Минулого тижня в Ердогана відбулися телефонні переговори з лідерами Франції та США, а також із російським диктатором.

"Була пропозиція від Путіна, підтримка від Трампа і ще одна пропозиція від Зеленського. Особливе значення має той факт, що Туреччина перебуває в центрі всього цього. Для нас особливе значення має мир і стабільність у нашому регіоні", – наголосив Фідан.