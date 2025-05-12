МЗС Туреччини про переговори України та РФ: Сторони можуть днями досягти компромісу
У Туреччині прокоментували пропозицію російської сторони поновити переговори з Україною про мир. Міністр закордонних справ країни Хакан Фідан на пресконференції 12 травня прямо не відповів, чи дійсно сторони можуть зустрітися.
"Я думаю, що найближчими днями сторони досягнуть компромісу. Обидві сторони намагаються заручитися підтримкою Сполучених Штатів. Ми закликаємо їх якнайшвидше ініціювати припинення вогню", – сказав він.
Глава турецького МЗС зазначив, що позиція країни була зрозуміла від початку "тривалої війни" Росії й України і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган озвучив її багато разів.
Минулого тижня в Ердогана відбулися телефонні переговори з лідерами Франції та США, а також із російським диктатором.
"Була пропозиція від Путіна, підтримка від Трампа і ще одна пропозиція від Зеленського. Особливе значення має той факт, що Туреччина перебуває в центрі всього цього. Для нас особливе значення має мир і стабільність у нашому регіоні", – наголосив Фідан.
- На пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня диктатор РФ
Путінзапропонував Україні з 15 травня в Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12 травня.
- Зеленський заявив, що спочатку Москва має погодитись на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку ж позицію знову підтримали європейські керівники і, зрештою, президент Туреччини Ердоган. Макрон зазначив, що пропозицію про перемир'я з 12 травня Європа висунула разом із Трампом.
- Також повідомлялося, що глави МЗС країн-союзниць України обговорять із США та Туреччиною 12 травня організацію прямих переговорів між Росією й Україною у Стамбулі.