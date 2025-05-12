"Межі були надані". Макрон обговорить із Зеленським, що далі робити з Росією

Французький президент нагадав, що Москва має відповісти на пропозицію щодо 30-денного припинення вогню до кінця 12 травня

Емманюель Макрон (Фото: ОП)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що пізніше говоритиме з українським колегою Володимиром Зеленським і європейськими союзниками щодо подальших кроків стосовно Росії, яка до кінця 12 травня має погодитися на 30-денне припинення вогню. Його цитує Le Figaro.

"Я розмовлятиму з Володимиром Зеленським і моїми європейськими колегами сьогодні вдень. Межі були надані. Все зрозуміло", – сказав Макрон, додавши, що зараз Заходу важливо зберігати розсудливість.

Французький президент наголосив, що "або Росія налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно, і ми маємо запровадити більше санкцій".

Раніше речник німецького уряду Стефан Корнеліус заявив, що російський диктатор Володимир Путін має погодитися на 30-денне припинення вогню до кінця 12 травня, інакше розпочнеться підготовка до нових санкцій.

10 травня 2025 року президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з Трампом: Україна та всі союзники запропонували Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.

У разі відмови представники Європи погрожували Москві санкціями та новою допомогою Україні, скоординованими зі США.