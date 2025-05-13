Європа почекає зустрічі у Стамбулі, а потім звернеться до Трампа по санкції – Bloomberg

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/ EPA)

Європейські лідери готові почекати можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна в Туреччині, перш ніж наполягати на тому, щоб США оголосили про нові санкції проти Москви. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із питанням.

За даними співбесідників агентства, американська сторона хоче дати можливість переговорам між Росією та Україною відбутися в четвер, 15 травня, перш ніж посилювати тиск на Путіна.

Якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться на негайне та безумовне припинення вогню у четвер, європейські лідери закликатимуть президента США Дональда Трампа виконати свою погрозу запровадити санкції проти Москви.

Як зазначає агентство, наступні кроки адміністрації Трампа щодо Росії були незрозумілими протягом останніх 48 годин.

У суботу лідери Великої Британії, Франції та Німеччини вважали, що вони отримали згоду від Трампа, згідно з його дописом у соціальних мережах, підтримати план 30-денного припинення вогню, що починається з понеділка, з узгодженими санкціями США та Європи проти Росії, якщо Москва і далі завдаватиме ударів по Україні.

Однак Трамп відмовився публічно підтримати цей новий графік і натомість закликав Зеленського зустрітися з Путіним у Туреччині цього тижня. Це позиція, якої європейці не очікували, але яку Зеленський все ж таки прийняв.

У понеділок 12 травня у розмовах між американськими та європейськими чиновниками американська сторона нечітко висловила свою готовність запровадити санкції проти Росії, якщо атаки триватимуть цього тижня, і що вона робитиме, якщо Путін відмовиться зустрітися із Зеленським і далі атакуватиме Україну, заявили співрозмовники агентства.