Европа подождет встречи в Стамбуле, а затем обратится к Трампу за санкциями – Bloomberg
Европейские лидеры готовы подождать возможной встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях против Москвы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с вопросом.
По данным собеседников агентства, американская сторона хочет дать возможность переговорам между Россией и Украиной состояться в четверг, 15 мая, прежде чем усиливать давление на Путина.
Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента США Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы.
Как отмечает агентство, следующие шаги администрации Трампа по отношению к России были непонятны в течение последних 48 часов.
В субботу лидеры Великобритании, Франции и Германии считали, что они получили согласие от Трампа, согласно его сообщению в социальных сетях, поддержать план 30-дневного прекращения огня, начинающегося с понедельника, с согласованными санкциями США и Европы против России, если Москва продолжит удары по Украине.
Однако Трамп отказался публично поддержать этот новый график и призвал Зеленского встретиться с Путиным в Турции на этой неделе. Это позиция, которую европейцы не ожидали, но ее Зеленский все же принял.
В понедельник 12 мая в разговорах между американскими и европейскими чиновниками американская сторона нечетко выразила свою готовность ввести санкции против России, если атаки продлятся на этой неделе, и что она будет делать, если Путин откажется встретиться с Зеленским и продолжит атаковать Украину, заявили собеседники агентства.
- По словам источников The Guardian, требование Трампа к Украине по поводу переговоров отвергло и, возможно, поставило под угрозу тщательно разработанные планы Европы убедить Вашингтон ввести санкции против Москвы за отказ от прекращения огня.
- Правительство Германии выдвинуло диктатору РФ Владимиру Путину требование согласиться на 30-дневное прекращение огня до конца 12 мая. Иначе начнется подготовка к новым санкциям.