Европа подождет встречи в Стамбуле, а затем обратится к Трампу за санкциями – Bloomberg

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/ EPA)

Европейские лидеры готовы подождать возможной встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях против Москвы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с вопросом.

По данным собеседников агентства, американская сторона хочет дать возможность переговорам между Россией и Украиной состояться в четверг, 15 мая, прежде чем усиливать давление на Путина.

Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента США Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы.

Как отмечает агентство, следующие шаги администрации Трампа по отношению к России были непонятны в течение последних 48 часов.

В субботу лидеры Великобритании, Франции и Германии считали, что они получили согласие от Трампа, согласно его сообщению в социальных сетях, поддержать план 30-дневного прекращения огня, начинающегося с понедельника, с согласованными санкциями США и Европы против России, если Москва продолжит удары по Украине.

Однако Трамп отказался публично поддержать этот новый график и призвал Зеленского встретиться с Путиным в Турции на этой неделе. Это позиция, которую европейцы не ожидали, но ее Зеленский все же принял.

В понедельник 12 мая в разговорах между американскими и европейскими чиновниками американская сторона нечетко выразила свою готовность ввести санкции против России, если атаки продлятся на этой неделе, и что она будет делать, если Путин откажется встретиться с Зеленским и продолжит атаковать Украину, заявили собеседники агентства.