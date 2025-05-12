Guardian: Призыв Трампа к переговорам в Стамбуле поставил под угрозу новые санкции

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Публикация президента США Дональда Трампа в Truth Social по поводу того, что Украина должна немедленно начать переговоры с Россией, отвергла и, возможно, поставила под угрозу тщательно разработанные планы Европы убедить Вашингтон ввести санкции против Москвы за отказ от 30-дневного прекращения огня. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

Собеседники утверждают, что у президента Владимира Зеленского не было другого выбора, как согласиться на переговоры в Стамбуле в четверг, опасаясь оскорбить Трампа.

Дипломаты также рассказали, что российский диктатор Владимир Путин сделал такое предложение, чтобы не оттолкнуть американского президента и избежать европейского давления на Трампа с целью введения более жестких санкций.

Медиа напомнило, что 9 мая Британия ввела очередные санкции против России. Частично из-за вмешательства Трампа Лондон отложил дальнейшие меры, которые должны были быть объявлены в понедельник, 12 мая, но ЕС продолжает свои планы относительно еще одного пакета санкций позже в этом месяце.

Однако кардинальным моментом станут дополнительные санкции США не только из-за экономического влияния, но и из-за политического символизма в признании Трампом того, что Путин является главным препятствием для урегулирования войны России против Украины, говорится в материале.

На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время, фактически диктатор РФ отказался от перемирия.

Зеленский заявил, что готов лично встретиться с российским диктатором в Турции.