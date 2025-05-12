Украина сообщила США и европейцам, что перемирия нет, обсудили возможные санкции

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина сообщила США и европейским партнерам, что РФ продолжает игнорировать их предложение о прекращении огня. Стороны скоординировали последствия, которые Москва получит, если продолжит отвергать перемирие. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

В развитие предварительных контактов президента Владимира Зеленского, чиновник провел телефонные переговоры со своими коллегами: Жаном-Ноэлем Барро (Франция), Иоганном Давидом Вадефулом (Германия), Радославом Сикорским (Польша), Дэвидом Лемми (Великобритания), Марком Рубио (США) и Каей Каллас (Европейский Союз).

"Было чрезвычайно важно начать эту решающую неделю с содержательного разговора в таком формате о следующих шагах в продвижении мира. Я сообщил коллегам, что, согласно данным нашего военного командования, Россия игнорирует наше предложение о прекращении огня и продолжает атаковать вдоль всей линии фронта", – рассказал Сибига.

Он повторил партнерам, что Украина остается полностью приверженной мирным усилиям, а все ее действия демонстрируют конструктивный подход.

Глава МИД акцентировал коллегам на решении Зеленского заявить о готовности встретиться с диктатором Владимиром Путиным 15 мая, а также подчеркнул, что РФ до сих пор не ответила на это предложение.

"Чтобы дипломатия была эффективной и дала шанс миру, на фронте должна быть тишина. Вот почему полное, безусловное и длительное прекращение огня в течение минимум 30 дней остается критически важным", – отметил глава украинской дипломатии.

Украина и партнеры скоординировали дальнейшие мирные усилия на ближайшие дни, а также санкции и другие шаги, которые могут быть воплощены, если Москва продолжит отвергать перемирие и действия для достижения мира.