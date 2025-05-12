Україна повідомила США та європейцям, що перемир'я немає, обговорили можливі санкції

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна повідомила США та європейським партнерам, що РФ ігнорує їхню пропозицію про припинення вогню. Сторони скоординували наслідки, які Москва отримає, якщо і далі відкидатиме перемир'я. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

У розвиток попередніх контактів президента Володимира Зеленського, чиновник провів телефонні переговори зі своїми колегами: Жаном-Ноелем Барро (Франція), Йоганном Давідом Вадефулом (Німеччина), Радославом Сікорським (Польща), Девідом Леммі (Велика Британія), Марком Рубіо (США) та Каєю Каллас (Європейський Союз).

"Було надзвичайно важливо розпочати цей вирішальний тиждень зі змістовної розмови в такому форматі про наступні кроки у просуванні миру. Я повідомив колегам, що, згідно з даними нашого військового командування, Росія наразі ігнорує нашу пропозицію про припинення вогню та продовжує атакувати вздовж усієї лінії фронту", – розповів Сибіга.

Він повторив партнерам, що Україна залишається повністю відданою мирним зусиллям, а всі її дії демонструють конструктивний підхід.

Голова МЗС акцентував колегам на рішенні Зеленського заявити про готовність зустрітися з диктатором Володимиром Путіним 15 травня, а також наголосив, що РФ досі не відповіла на цю пропозицію.

"Щоб дипломатія була ефективною та дала шанс миру, на фронті має бути тиша. Ось чому повне, безумовне та тривале припинення вогню протягом щонайменше 30 днів залишається критично важливим", – зауважив очільник української дипломатії.

Україна та партнери скоординували подальші мирні зусилля на найближчі дні, а також санкції та "інші кроки", які можуть бути втілені, якщо Москва і далі відкидатиме перемир'я та дії задля досягнення миру.