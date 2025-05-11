Зеленський: Партнери неодноразово заявляли про посилення санкцій проти Росії, побачимо

Росія все ще не погодилась на перемир'я з 12 травня, а конкретних санкційних рішень поки що немає

Очільники країн "коаліції охочих" на пресконференції у Києві (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Володимир Зеленський нагадав, що партнери неодноразово говорили про готовність посилити санкції проти Москви, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від перемир'я з 12 травня. Про це голова держави заявив у вечірньому зверненні.

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"Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо", – розповів Зеленський.

Напередодні, 10 травня, відбулась зустріч "коаліції охочих" у Києві. За її результатами прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що якщо російський диктатор не погодиться на пропозицію про 30-денне перемир'я з 12 травня, то США і Європа посилять військову допомогу Україні та санкції проти Москви, аби примусити її сісти за стіл переговорів.

Президент Франції Емманюель Макрон стверджував, що Європа та Штати запровадять проти РФ "масовані санкції", скоординовані між ними.

У спільній заяві очільників України, Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії за результатами зустрічі "коаліції охочих" теж згадуються санкції як важіль впливу на РФ.

Згідно з документом, у разі, якщо Москва відмовиться від перемир'я, варто буде застосувати "більш жорсткі санкції"проти її банківського й енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту та тіньовий флот.

"Вони [керівники країн] домовились ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його із санкціями, які запровадила Велика Британія та Норвегія, а також Сполучені Штати", – йдеться у заяві.

Тим часом у своїх останніх дописах щодо переговорів президент США Дональд Трамп не писав про санкції проти РФ напряму. Водночас він закликав Україну взяти участь у перемовинах з РФ у Туреччині, оскільки на них Київ "принаймні зможе визначити", чи можлива угода з Росією – і якщо її не можна досягнути, то європейські лідери та США "знатимуть, яка ситуація насправді, і зможуть діяти відповідно".

Наразі Росія все ще не погодилась на перемир'я з 12 травня, а конкретних санкційних рішень поки що немає.

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