Партнеры неоднократно заявляли об ужесточении санкций против России, увидим – Зеленский

Россия все еще не согласилась на перемирие с 12 мая, а конкретных санкционных решений пока нет

Руководители стран "коалиции желающих" на пресс-конференции в Киеве (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Владимир Зеленский напомнил, что партнеры неоднократно говорили о готовности ужесточить санкции против Москвы, если российский диктатор Владимир Путин откажется от перемирия с 12 мая. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

"Мы неоднократно слышали от партнеров, что они готовы ужесточать санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня. Увидим", – рассказал Зеленский.

Накануне, 10 мая, прошла встреча "коалиции желающих" в Киеве. По ее результатам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что если российский диктатор не согласится на предложение о 30-дневном перемирии с 12 мая, то США и Европа усилят военную помощь Украине и санкции против Москвы, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждал, что Европа и Штаты введут против РФ "массированные санкции", скоординированные между ними.

В совместном заявлении глав Украины, Франции, Германии, Польши и Великобритании по результатам встречи "коалиции желающих" тоже упоминаются санкции как рычаг влияния на РФ.

Согласно документу, в случае, если Москва откажется от перемирия, следует применить "более жесткие санкции" против ее банковского и энергетического секторов, нацеленные на ископаемое топливо, нефть и теневой флот.

"Они [руководители стран] договорились принять мощный 17-й пакет санкций ЕС и скоординировать его с санкциями, введенными Великобританией и Норвегией, а также Соединенными Штатами", – говорится в заявлении.

Между тем в своих последних публикациях по поводу переговоров президент США Дональд Трамп не писал о санкциях против РФ напрямую. В то же время он призвал Украину принять участие в переговорах с РФ в Турции, поскольку на них Киев "по крайней мере, сможет определить", возможно ли соглашение с Россией – и если его нельзя достичь, то европейские лидеры и США "будут знать, какая ситуация на самом деле, и смогут действовать соответственно".

Россия все еще не согласилась на перемирие с 12 мая, а конкретных санкционных решений пока нет.

Читайте также Зеленский готов лично встретиться с Путиным в Турции