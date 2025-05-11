Axios: Зеленский поедет в Турцию, даже если не будет прекращения огня

Официально о такой позиции не сообщалось

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Владимир Зеленский посетит Турцию, даже если РФ не согласится начать перемирие, утверждает американский новостной ресурс Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

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По его словам, глава государства поедет в Турцию в четверг, 15 мая, даже в случае, если Москва не согласится на перемирие с понедельника, 12 мая.

Официально о такой позиции не сообщалось.

Накануне вечером 11 мая Зеленский заявил, что готов лично встретиться с диктатором Владимиром Путиным в Турции. Но в сообщении отмечалось, что Украина ожидает прекращения огня с понедельника.

В вечернем обращении президент отметил: "Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции – и ожидаю Путина в Турции". В то же время в этом же заявлении Зеленский отмечал необходимость прекращения огня.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ на первое заявление Зеленского написал: "Прекращение огня россией, потом все остальное".