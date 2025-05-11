Axios: Зеленский поедет в Турцию, даже если не будет прекращения огня
Президент Владимир Зеленский посетит Турцию, даже если РФ не согласится начать перемирие, утверждает американский новостной ресурс Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
По его словам, глава государства поедет в Турцию в четверг, 15 мая, даже в случае, если Москва не согласится на перемирие с понедельника, 12 мая.
Официально о такой позиции не сообщалось.
Накануне вечером 11 мая Зеленский заявил, что готов лично встретиться с диктатором Владимиром Путиным в Турции. Но в сообщении отмечалось, что Украина ожидает прекращения огня с понедельника.
В вечернем обращении президент отметил: "Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции – и ожидаю Путина в Турции". В то же время в этом же заявлении Зеленский отмечал необходимость прекращения огня.
Глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ на первое заявление Зеленского написал: "Прекращение огня россией, потом все остальное".
- На ночной пресс-конференции в Кремле
Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. В то же время фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12 числа, о котором накануне договорились Украина и партнеры.
Незадолго до заявления Зеленского о встрече с Путиным президент США Трамп написал, что Украина должна согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле. Глава Штатов считает, что благодаря встрече Киев "по крайней мере, сможет понять", возможно ли заключить соглашение с Москвой – и Запад сможет действовать в соответствии с этим.
- Москва пока что не ответила на последнее предложение Зеленского.