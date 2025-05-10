30-дневное перемирие. Появился полный текст, о чем Украина договорилась с партнерами
По результатам встречи в Киеве главы Украины, Франции, Германии, Польши и Великобритании выступили с общим заявлением насчет деталей возможного 30-дневного перемирия, последующих санкций против РФ и поддержки Украины. Соответствующий текст опубликовал офис президента Украины.
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер согласились, что с понедельника, 12 мая, должно быть полное и безусловное прекращение огня по меньшей мере на 30 суток – и оно по определению "не может быть ограничено никакими условиями".
"Если Россия будет выдвигать такие условия, это можно рассматривать только как попытку продолжить войну и подорвать дипломатию", – отмечают в тексте.
Политики требуют, чтобы такое прекращение огня было всеобъемлющим (в воздухе, на море и на суше), а также подчеркнули, что перемирие нуждается в "эффективном мониторинге, который может быть успешно реализован в тесной координации с Соединенными Штатами".
По мнению подписантов, прекращение огня должно длиться по меньшей мере 30 суток, чтобы "создать пространство для дипломатии" – в течение этого времени дипломатическая работа должна быть сосредоточена на "определении безопасности, политических и гуманитарных принципов мира".
Участники встречи приветствовали то, что призыв к прекращению огня и проведению содержательных переговоров поддерживает как Европа, так и США.
Кроме этого, политики отметили "чрезвычайную важность" укрепления украинских Сил обороны как "главной гарантии суверенитета и безопасности" страны. В то же время, отмечают в тексте, основным элементом гарантий безопасности для Украины также должны стать военные контингенты партнеров ("гарантийные силы").
Политики выразили готовность и дальше укреплять оборону Украины, особенно ее армию: "Это должно предусматривать финансирование оборонной устойчивости и инвестиции в производство вооружений как в Украине, так и в европейских странах в рамках совместных проектов".
Также стороны согласились, что если Москва откажется от полного и безусловного прекращения огня, то следует применить "жесткие санкции" против ее банковского и энергетического секторов, нацеленные на ископаемое топливо, нефть и теневой флот.
"Они [руководители стран] договорились принять мощный 17-й пакет санкций ЕС и скоординировать его с санкциями, введенными Великобританией и Норвегией, а также Соединенными Штатами", – говорится в заявлении.
Участники пришли к согласию продолжить работу над эффективным использованием замороженных активов РФ и рассмотреть этот вопрос на следующем саммите "Большой семерки" (G7).
- 10 мая Макрон, Стармер, Туск и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.
Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с президентом США Трампом: Украина и все союзники предлагают России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая.
- В то же время спикер Кремля Песков заявил, что России "надо подумать" над этим предложением.