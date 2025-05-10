30-дневное перемирие. Появился полный текст, о чем Украина договорилась с партнерами

Политики отметили "чрезвычайную важность" укрепления украинских Сил обороны и напомнили о военных контингентах после войны

Дональд Туск, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц

По результатам встречи в Киеве главы Украины, Франции, Германии, Польши и Великобритании выступили с общим заявлением насчет деталей возможного 30-дневного перемирия, последующих санкций против РФ и поддержки Украины. Соответствующий текст опубликовал офис президента Украины.

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер согласились, что с понедельника, 12 мая, должно быть полное и безусловное прекращение огня по меньшей мере на 30 суток – и оно по определению "не может быть ограничено никакими условиями".

"Если Россия будет выдвигать такие условия, это можно рассматривать только как попытку продолжить войну и подорвать дипломатию", – отмечают в тексте.

Политики требуют, чтобы такое прекращение огня было всеобъемлющим (в воздухе, на море и на суше), а также подчеркнули, что перемирие нуждается в "эффективном мониторинге, который может быть успешно реализован в тесной координации с Соединенными Штатами".

По мнению подписантов, прекращение огня должно длиться по меньшей мере 30 суток, чтобы "создать пространство для дипломатии" – в течение этого времени дипломатическая работа должна быть сосредоточена на "определении безопасности, политических и гуманитарных принципов мира".

Участники встречи приветствовали то, что призыв к прекращению огня и проведению содержательных переговоров поддерживает как Европа, так и США.

Кроме этого, политики отметили "чрезвычайную важность" укрепления украинских Сил обороны как "главной гарантии суверенитета и безопасности" страны. В то же время, отмечают в тексте, основным элементом гарантий безопасности для Украины также должны стать военные контингенты партнеров ("гарантийные силы").

Политики выразили готовность и дальше укреплять оборону Украины, особенно ее армию: "Это должно предусматривать финансирование оборонной устойчивости и инвестиции в производство вооружений как в Украине, так и в европейских странах в рамках совместных проектов".

Также стороны согласились, что если Москва откажется от полного и безусловного прекращения огня, то следует применить "жесткие санкции" против ее банковского и энергетического секторов, нацеленные на ископаемое топливо, нефть и теневой флот.

"Они [руководители стран] договорились принять мощный 17-й пакет санкций ЕС и скоординировать его с санкциями, введенными Великобританией и Норвегией, а также Соединенными Штатами", – говорится в заявлении.

Участники пришли к согласию продолжить работу над эффективным использованием замороженных активов РФ и рассмотреть этот вопрос на следующем саммите "Большой семерки" (G7).