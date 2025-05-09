ЕС выделил 1 млрд евро на украинскую "оборонку" за счет замороженных активов РФ – Умеров
Европейский союз направил на украинскую оборонную промышленность 1 млрд евро из сверхдоходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
По его словам, 9 мая Еврокомиссия подписала соответствующее соглашение с правительствами ряда стран ЕС.
"Это стратегическое решение позволит развернуть производство широкого спектра вооружения для наших сил обороны – в частности дронов, боеприпасов и других критически важных средств", – отметил чиновник.
В целом в прошлом году ЕС объявил о направлении 3,3 млрд евро из сверхдоходов от замороженных активов Москвы на военную помощь Украине в 2024-2025 годах, добавил Умеров.
Часть из этих средств будет потрачена на укрепление системы противовоздушной обороны Украины, подытожил министр.
- 8 мая Украина получила от ЕС четвертый транш на 1 млрд евро за счет доходов от обездвиженных активов Центробанка России. По словам премьера Шмыгаля, эти деньги пойдут на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепления Украины.
- 9 мая глава МИД Сибига сообщил, что государства ЕС уже обязались предоставить Украине до конца текущего года по меньшей мере 1,35 млн артиллерийских снарядов.