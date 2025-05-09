ЕС выделил 1 млрд евро на украинскую "оборонку" за счет замороженных активов РФ – Умеров
Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Европейский союз направил на украинскую оборонную промышленность 1 млрд евро из сверхдоходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, 9 мая Еврокомиссия подписала соответствующее соглашение с правительствами ряда стран ЕС.

"Это стратегическое решение позволит развернуть производство широкого спектра вооружения для наших сил обороны – в частности дронов, боеприпасов и других критически важных средств", – отметил чиновник.

Читайте также
"Оборонка" дала треть роста украинского ВВП в 2024 году – Сметанин

В целом в прошлом году ЕС объявил о направлении 3,3 млрд евро из сверхдоходов от замороженных активов Москвы на военную помощь Украине в 2024-2025 годах, добавил Умеров.

Часть из этих средств будет потрачена на укрепление системы противовоздушной обороны Украины, подытожил министр.

Читайте также
Зеленский попросил Раду разблокировать управление российскими активами: законопроект