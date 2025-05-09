Євросоюз виділив 1 млрд євро на українську "оборонку" коштом заморожених активів РФ – Умєров
Європейський Союз скерував на українську оборонну промисловість 1 млрд євро з надприбутків від заморожених активів РФ. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
За його словами, 9 травня Єврокомісія підписала відповідну угоду з урядами низки країн ЄС.
"Це стратегічне рішення дозволить розгорнути виробництво широкого спектра озброєння для наших Сил оборони — зокрема, дронів, боєприпасів та інших критично важливих засобів", – зауважив посадовець.
У цілому торік ЄС оголосив про спрямування 3,3 млрд євро з надприбутків від заморожених активів Москви на військову допомогу Україні у 2024-2025 роках, додав Умєров.
Частина цих коштів буде витрачена на зміцнення системи протиповітряної оборони України, підсумував міністр.
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