Євросоюз виділив 1 млрд євро на українську "оборонку" коштом заморожених активів РФ – Умєров

Зокрема, кошти підуть на виробництво дронів, боєприпасів та "інших критично важливих засобів"

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Європейський Союз скерував на українську оборонну промисловість 1 млрд євро з надприбутків від заморожених активів РФ. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, 9 травня Єврокомісія підписала відповідну угоду з урядами низки країн ЄС.

"Це стратегічне рішення дозволить розгорнути виробництво широкого спектра озброєння для наших Сил оборони — зокрема, дронів, боєприпасів та інших критично важливих засобів", – зауважив посадовець.

У цілому торік ЄС оголосив про спрямування 3,3 млрд євро з надприбутків від заморожених активів Москви на військову допомогу Україні у 2024-2025 роках, додав Умєров.

Частина цих коштів буде витрачена на зміцнення системи протиповітряної оборони України, підсумував міністр.

8 травня Україна отримала від ЄС четвертий транш на 1 млрд євро за рахунок прибутків від знерухомлених активів Центробанку Росії. За словами прем'єра Шмигаля, ці гроші підуть на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення України.

9 травня голова МЗС Сибіга повідомив, що держави ЄС вже зобов’язалися надати Україні до кінця поточного року щонайменше 1,35 млн артилерійських снарядів.