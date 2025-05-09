Страны ЕС обязались предоставить Украине 1,35 млн артснарядов до конца 2025 года – Сибига

Встреча во Львове (Фото: пресс-служба правительства)

Государства Европейского Союза уже обязались предоставить Украине до конца текущего года не менее 1,35 млн артиллерийских снарядов. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, выступая перед прессой во Львове вместе с высоким представителем ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Каей Каллас и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Сибига поблагодарил Каллас за инициативу по предоставлению Украине 2 млн артиллерийских снарядов в этом году.

"Уже сейчас есть обязательства государств-членов [ЕС] о поставках более 1,35 млн [снарядов]", – сказал глава МИД.

Он добавил, что работа по увеличению этого количества продолжается.

20 марта 2025 года Каллас предложила передать Украине боеприпасы на 5 млрд евро.

В тот же день Bloomberg сообщило, что ЕС не согласовал это предложение из-за позиции Франции и Италии.

По состоянию на 14 апреля ЕС на две трети собрал средства на инициативу по выделению Украине 5 млрд евро на 2 млн боеприпасов.