Евросоюз собрал две трети денег на 2 млн боеприпасов для Украины – Каллас

Кая Каллас (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Европейский Союз уже на две трети собрал средства на инициативу касательно выделения Украине 5 млрд евро на 2 млн боеприпасов. Об этом сказала глава евродипломатии Кая Каллас накануне встречи глав МИД стран Европейского Союза в Люксембурге.

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"Нам нужно больше поддерживать Украину, и я рада видеть, что у нас уже есть две трети моей инициативы по боеприпасам", – заявила Каллас.

Глава европейской дипломатии отметила, что ЕС собрал две трети от 5 млрд евро на 2 млн боеприпасов для Украины, но блоку нужно делать больше. Она отметила, что в 2025 году европейские страны выделили на поддержку Украины 23 млрд евро – уже больше, чем в прошлом году.

Также у Каллас спросили, какое решение было бы верным в свете заявления будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Глава евродипломатии ответила, что каждое государство-член ЕС дает то, что может.

"Но я думаю, что послание очень понятное. Нам нужно сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя и чтобы гражданские не погибали", – добавила она.

Верховная представительница ЕС по внешней политике анонсировала обсуждение последствий такого решения Германии и высказала мнение, что сейчас "мы должны оказывать давление, максимальное давление на Россию, чтобы действительно положить конец этой войне".

"Для мира нужны двое. Для войны нужен только один. И мы видим, что Россия действительно хочет войны. И все, кто хочет, чтобы убийства прекратились, должны оказывать максимальное давление на Россию", – сказала Каллас.

22 февраля Politico написало, что ЕС готовит пакет военной помощи Украине на 20 млрд евро.

17 марта Каллас заявила о широкой поддержке инициативы по обороне Украины уже на 40 млрд евро.

20 марта Каллас предложила передать Украине боеприпасы на 5 млрд евро.

В тот же день Bloomberg сообщило, что ЕС не согласовал это предложение из-за позиции Франции и Италии.

3 апреля Каллас заявила, что Европа обеспечивает уже более 50% потребностей Украины в боеприпасах от общей потребности в 2 млн снарядов.