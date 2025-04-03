ЕС уже обеспечивает более половины потребностей Украины в боеприпасах – Каллас

По словам главы евродипломатии, ЕС нужно как можно быстрее оказать помощь Украине

Кая Каллас (Фото: Radek Pietruszka / EPA)

Европа обеспечивает более 50% потребностей Украины в боеприпасах от общей потребности в 2 млн снарядов. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед саммитом министров обороны ЕС в Варшаве, передает Reuters.

"Эти дела продвигаются очень хорошо... Нам нужно как можно быстрее оказать помощь Украине. Президент Зеленский заявил, что им нужно 5 млрд [евро], чтобы иметь минимум 2 млн снаряда", – сказала она.

Каллас добавила, что "рада видеть, что у нас уже есть разные предложения и разные страны вносят свой вклад в это дело".

18 марта президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет серьезного дефицита вооружения. Потребности Вооруженных Сил Украины закрываются путем увеличения помощи союзников и собственного производства, сказал глава государства.

22 февраля Politico написало, что ЕС готовит пакет военной помощи Украине на 20 млрд евро.

17 марта Каллас заявила о широкой поддержке инициативы по обороне Украины уже на 40 млрд евро.

В тот же день Reuters написало, что Италия и Испания не готовы поддержать увеличение военной помощи Украине.

20 марта Каллас предложила передать Украине боеприпасы на 5 млрд евро.

В тот же день Bloomberg сообщило, что ЕС не согласовал это предложение из-за позиции Франции и Италии.