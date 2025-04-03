ЄС вже забезпечує понад половину потреб України в боєприпасах – Каллас
Європа забезпечує більше ніж 50% потреб України в боєприпасах від загальної потреби у 2 млн снарядів. Про це заявила глава євродипломатії Кая Каллас перед самітом міністрів оборони ЄС у Варшаві, передає Reuters.
"Ці справи просуваються дуже добре... Нам потрібно якнайшвидше надати допомогу Україні. Президент Зеленський заявив, що їм потрібно 5 млрд [євро], щоб мати щонайменше 2 млн снарядів", – сказала вона.
Каллас додала, що "рада бачити, що у нас вже є різні пропозиції та різні країни роблять свій внесок у цю справу".
18 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не має серйозного дефіциту озброєння. Потреби Збройних Сил України закриваються шляхом збільшення допомоги союзників і власного виробництва, сказав глава держави.
- 22 лютого Politico написало, що ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 млрд євро.
- 17 березня Каллас заявила про широку підтримку ініціативи для оборони України вже на 40 млрд євро.
- Того ж дня Reuters написало, що Італія та Іспанія не готові підтримати збільшення військової допомоги Україні.
- 20 березня Каллас запропонувала передати Україні боєприпаси на 5 млрд євро.
- Того ж дня Bloomberg повідомило, що ЄС не погодив цю пропозицію через позицію Франції та Італії.