ЄС вже забезпечує понад половину потреб України в боєприпасах – Каллас

Кая Каллас (Фото: Radek Pietruszka / EPA)

Європа забезпечує більше ніж 50% потреб України в боєприпасах від загальної потреби у 2 млн снарядів. Про це заявила глава євродипломатії Кая Каллас перед самітом міністрів оборони ЄС у Варшаві, передає Reuters.

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"Ці справи просуваються дуже добре... Нам потрібно якнайшвидше надати допомогу Україні. Президент Зеленський заявив, що їм потрібно 5 млрд [євро], щоб мати щонайменше 2 млн снарядів", – сказала вона.

Каллас додала, що "рада бачити, що у нас вже є різні пропозиції та різні країни роблять свій внесок у цю справу".

18 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не має серйозного дефіциту озброєння. Потреби Збройних Сил України закриваються шляхом збільшення допомоги союзників і власного виробництва, сказав глава держави.

22 лютого Politico написало, що ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 млрд євро.

17 березня Каллас заявила про широку підтримку ініціативи для оборони України вже на 40 млрд євро.

Того ж дня Reuters написало, що Італія та Іспанія не готові підтримати збільшення військової допомоги Україні.

20 березня Каллас запропонувала передати Україні боєприпаси на 5 млрд євро.

Того ж дня Bloomberg повідомило, що ЄС не погодив цю пропозицію через позицію Франції та Італії.