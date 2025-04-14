Євросоюз зібрав дві третини грошей на 2 млн боєприпасів для України – Каллас

Кая Каллас (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Європейський Союз вже на дві третини зібрав кошти на ініціативу щодо виділення Україні 5 млрд євро на 2 млн боєприпасів. Про це сказала глава євродипломатії Кая Каллас напередодні зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу в Люксембурзі.

"Нам треба більше підтримувати Україну, і я рада бачити, що у нас вже є дві третини моєї ініціативи щодо боєприпасів", – заявила Каллас.

Очільниця європейської дипломатії зазначила, що ЄС зібрав дві третини від 5 млрд євро на 2 млн боєприпасів для України, але блоку треба робити більше. Вона зазначила, що у 2025 році європейські країни виділили на підтримку України 23 млрд євро – вже більше, ніж торік.

Також у Каллас спитали, яке рішення було б правильним у світлі заяви майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про готовність передати Україні далекобійні ракети Taurus. Очільниця євродипломатії відповіла, що кожна держава-член ЄС дає те, що може.

"Але я гадаю, що послання дуже зрозуміле. Нам треба зробити більше, щоб Україна могла захистити себе і щоб цивільні особи не гинули", – додала вона

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики анонсувала обговорення наслідків такого рішення Німеччини та висловила думку, що зараз "ми маємо чинити тиск, максимальний тиск на Росію, щоб справді покласти край цій війні".

"Для миру потрібні двоє. Для війни потрібен лише один. І ми бачимо, що Росія справді хоче війни. І всі, хто хоче, щоб вбивства припинилися, повинні чинити максимальний тиск на Росію", – сказала Каллас.

22 лютого Politico написало, що ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 млрд євро.

17 березня Каллас заявила про широку підтримку ініціативи для оборони України вже на 40 млрд євро.

20 березня Каллас запропонувала передати Україні боєприпаси на 5 млрд євро.

Того ж дня Bloomberg повідомило, що ЄС не погодив цю пропозицію через позицію Франції та Італії.

3 квітня Каллас заявила, що Європа забезпечує вже більше ніж 50% потреб України в боєприпасах від загальної потреби у 2 млн снарядів.