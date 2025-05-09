В Украину прибыли министры иностранных дел ЕС во главе с Каллас – фото

Главы МИД стран Европы во Львове (Фото: x.com/andrii_sybiha)

В Украину 9 мая по случаю Дня Европы прибыли министры иностранных дел стран Евросоюза во главе с верховной представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Он встретил представителей ЕС во Львове.

"Добро пожаловать, друзья. Это историческое собрание в историческое время. Оно отражает ключевую роль Украины в защите европейской свободы и ценностей", – отметил глава МИД.

По словам Сибиги, визит европейских гостей начался на Марсовом поле на Лычаковском кладбище, чтобы почтить память павших украинских героев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также провел встречу с Каллас, где обсудили дальнейшие совместные усилия по укреплению Украины, усилению давления на Россию и продвижению вступления Украины в ЕС.

"Сегодня мы празднуем День Европы вместе с Украиной и ее народом. Потому что в семье делятся и радостями, и трудностями. Вместе с министрами иностранных дел мы едины с Украиной ради крепкого мира. За будущее, в которое мы верим", – написала Каллас в сети.

Глава МИД анонсировал два важных события, которые должны состояться: встреча министров иностранных дел ЕС и заседание Основной группы Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.

Среди собравшихся также новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Он прибыл в Украину впервые.

В то же время в России завершился военный парад на Красной площади, на который съехались 29 иностранных лидеров. В частности, глава КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Фото: пропагандистские медиаресурсы