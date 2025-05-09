В Украину прибыли министры иностранных дел ЕС во главе с Каллас – фото
В Украину 9 мая по случаю Дня Европы прибыли министры иностранных дел стран Евросоюза во главе с верховной представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.
Он встретил представителей ЕС во Львове.
"Добро пожаловать, друзья. Это историческое собрание в историческое время. Оно отражает ключевую роль Украины в защите европейской свободы и ценностей", – отметил глава МИД.
По словам Сибиги, визит европейских гостей начался на Марсовом поле на Лычаковском кладбище, чтобы почтить память павших украинских героев.
Премьер-министр Денис Шмыгаль также провел встречу с Каллас, где обсудили дальнейшие совместные усилия по укреплению Украины, усилению давления на Россию и продвижению вступления Украины в ЕС.
"Сегодня мы празднуем День Европы вместе с Украиной и ее народом. Потому что в семье делятся и радостями, и трудностями. Вместе с министрами иностранных дел мы едины с Украиной ради крепкого мира. За будущее, в которое мы верим", – написала Каллас в сети.
Глава МИД анонсировал два важных события, которые должны состояться: встреча министров иностранных дел ЕС и заседание Основной группы Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.
Среди собравшихся также новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Он прибыл в Украину впервые.
В то же время в России завершился военный парад на Красной площади, на который съехались 29 иностранных лидеров. В частности, глава КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
- 6 мая в МИД высказались об участии иностранных войск в параде в Москве и заявили, что это надругательство над памятью и поддержка агрессии.
- 9 мая сообщалось, что Вучич показал фото с Фицо на фоне Кремля и заявил, что их народы – братья навсегда. Глава евродипломатии Каллас сделала заявление.