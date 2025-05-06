МИД об участии иностранных войск в параде в Москве: Надругательство над памятью

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Участие иностранных военнослужащих в параде в Москве неприемлемо и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о коллективной победе над нацизмом. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Как заявили в МИДе, Россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая для того, чтобы отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию.

"Российская армия совершила и продолжает совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны. Именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве. Эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками", – отметили в ведомстве.

В таких условиях участие иностранных военных будет равняться поддержке государства-агрессора. Особенно это касается стран, декларирующих нейтральность по отношению к российско-украинской войне, подчеркнули в МИДе.

"Участие иностранных военнослужащих в этом действе неприемлемо и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад", – заявили в министерстве.

МИД призвал иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 мая и достойно почтить жертв Второй мировой войны и коллективную победу над нацизмом без оправдания российской агрессии и зверств против украинцев.