МЗС про участь іноземних військ у параді в Москві: Наруга над пам'яттю та підтримка агресії

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Участь іноземних військовослужбовців у параді в Москві є неприйнятною та буде розцінюватися Україною як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

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Як заявили в МЗС, Росія запрошує іноземних військовослужбовців до участі в параді 9 травня для того, щоби відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію.

"Російська армія вчинила та продовжує вчиняти в Україні звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. Саме ця армія буде маршувати 9 травня на Красній площі в Москві. Ці люди не є визволителями Європи, вони є окупантами та воєнними злочинцями", – наголосили у відомстві.

За таких умов участь іноземних військових буде дорівнювати підтримці держави-агресорки. Особливо це стосується країн, які декларують нейтральність у ставленні до російсько-української війни, підкреслили у МЗС

"Участь іноземних військовослужбовців у цьому дійстві є неприйнятною та буде розцінюватися Україною як наруга над пам'яттю про перемогу над нацизмом, пам'яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну та всю Європу від нацизму вісім десятиліть тому", – заявили у міністерстві.

МЗС закликало іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня та гідно вшанувати жертв Другої світової війни та колективну перемогу над нацизмом без виправдання російської агресії та звірств проти українців.