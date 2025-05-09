Вучич показал фото с Фицо на фоне Кремля: Братья навсегда. В Европе сделали заявление

Кая Каллас заявила, что этот визит Евросоюз не проигнорирует

Роберт Фицо и Александар Вучич (Фото: facebook.com/buducnostsrbijeavucic)

Президент Сербии Александар Вучич опубликовал "братские" фото из Москвы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Представители двух европейских стран 8 мая прибыли в Россию для участия в параде диктатора Владимира Путина ко Дню победы 9 мая.

"Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки братья навсегда!" – подписал фото сербский президент.

На опубликованных кадрах представители двух европейских стран обнимаются и разговаривают на фоне Кремля.

Вучич и Фицо (Фото: Александар Вучич/Facebook)

Вучич и Фицо (Фото: Александар Вучич/Facebook)

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас раскритиковала визит сербского президента в Россию для участия в военном параде, сообщает A2 CN. Она заявила, что это не останется незамеченным.

"С одной стороны, это положительно, что сербская армия не участвует в параде. Это было бы еще более проблематично... Конечно, государства-члены не относятся к этому легкомысленно. Когда мы обсуждаем следующие шаги, у государств-членов возникает много вопросов. Кто ваш друг, с которым вы на самом деле имеете дело?" – заявила она.

Вечером 8 мая самолет Фицо приземлился в Москве несмотря на то, что 7 мая ряд европейских стран запретил ему лететь через свое воздушное пространство. Из-за этого пришлось изменить маршрут и выбрать южный путь – через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и Россию.

Вучич долетел до Москвы с остановками – самолет совершил посадку в Баку. В аэропорту его встретил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.