Роберт Фицо в Москве (Фото: ЕРА/ANATOLIY MEDVED)

Самолет словацкого премьера Роберта Фицо вечером 8 мая приземлился в Москве, о чем сообщают государственные пропагандистские СМИ РФ. Ранее политик жаловался, что некоторые страны-члены Евросоюза препятствуют его визиту в российскую столицу.

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Премьер Словакии намерен провести встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным, китайским лидером Си Цзиньпином, бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой и представителем Вьетнама.

В вечернем видеообращении 7 мая Фицо сообщил , что "несколько минут назад" получил сообщение от Эстонии об отказе в пролете самолета с ним на борту. Потом появилась информация, что Латвия, Литва и Польша также запретили самолету Фицо пересекать их воздушное пространство.

Впрочем, глава словацкого правительства отправился в Москву южным путем – через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и Россию.

7 мая с препятствиями также столкнулся президент Сербии Александар Вучич. Сначала Литва и Латвия запретили пролет своим небом, а затем стало известно, что самолет Вучича застрял в аэропорту Баку.

Впрочем, уже два часа спустя Вучич прибыл в Москву, где в аэропорту его встретил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.