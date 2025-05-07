Президент Сербии Александар Вучич, самолет которого останавливался в аэропорту Баку, долетел до Москвы на празднование 9 мая. Об этом сообщила сербская газета Blic, государственные пропагандистские медиа РФ публикуют соответствующие видео.

Сообщается, что Вучич прибыл в Москву, где в аэропорту его встретил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Пропагандисты РФ также сообщили о прибытии лидера КНР Си Цзиньпина.

Еще около двух часов назад некоторые сербских медиа сообщали, что самолет Вучича застрял в Баку – мол, не может вылететь в Москву из-за отсутствия соответствующего разрешения.

Однако кремлевские пропагандисты сразу написали, что президента Сербии так или иначе ждут в российской столице. Некоторые утверждали, что самолет Вучича уже покинул аэропорт Баку и направляется в Москву.