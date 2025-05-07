Вучич все-таки долетел до Москвы на празднование 9 мая. За ним и Си Цзиньпин – видео
Президент Сербии Александар Вучич, самолет которого останавливался в аэропорту Баку, долетел до Москвы на празднование 9 мая. Об этом сообщила сербская газета Blic, государственные пропагандистские медиа РФ публикуют соответствующие видео.
Сообщается, что Вучич прибыл в Москву, где в аэропорту его встретил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Пропагандисты РФ также сообщили о прибытии лидера КНР Си Цзиньпина.
Еще около двух часов назад некоторые сербских медиа сообщали, что самолет Вучича застрял в Баку – мол, не может вылететь в Москву из-за отсутствия соответствующего разрешения.
Однако кремлевские пропагандисты сразу написали, что президента Сербии так или иначе ждут в российской столице. Некоторые утверждали, что самолет Вучича уже покинул аэропорт Баку и направляется в Москву.
- 14 апреля 2025 года министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что страны, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, получили распоряжение не участвовать в военном параде в Москве 9 мая и не совершать визиты в РФ.
- В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны-члены Евросоюза столкнутся с последствиями, если решат принять участие в параде 9 мая в Москве.
- Для Сербии предупреждение Каллас может означать срыв вступления страны в блок.
- 4 мая стало известно, что Вучич внезапно заболел во время визита в США и вернулся домой.
- Сербские военные должны участвовать в параде на Красной площади. МИД призвал иностранные государства воздержаться от участия своих войск в торжествах по случаю "80-летия победы" и не поддерживать страну-агрессора.