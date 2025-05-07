Вучич все ж долетів до Москви на святкування 9 травня. За ним і Сі Цзіньпін – відео

Президент Сербії Александар Вучич, літак якого зупинявся в аеропорту Баку, долетів до Москви на святкування 9 травня. Про це повідомила сербська газета Blic, державні пропагандистські медіа РФ публікують відповідні відео.

Повідомляється, що Вучич прибув до Москви, де в аеропорту його зустрів заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко. Пропагандисти РФ також повідомили про прибуття лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Ще близько двох годин тому низка сербських медіа повідомляли, що літак Вучича застряг у Баку – мовляв, не може вилетіти до Москви через відсутність відповідного дозволу.

Втім, кремлівські пропагандисти одразу написали, що президента Сербії так чи так чекають у російській столиці. Дехто стверджував, що літак Вучича уже залишив аеропорт Баку та прямує до Москви.