Сербські медіа пишуть, що літак Вучича застряг у Баку. Пропагандисти РФ заперечують
Сербська газета Blic та агентство Tanjug пишуть, що літак президента Сербії Александара Вучича, яким він прямував до Москви на святкування 9 травня, застряг в аеропорту Баку. Водночас російські державні пропагандистські медіа стверджують, що його візит залишається у силі.
За інформацією Blic, літак Вучича чекає в аеропорту Баку й не може вилетіти до Москви, оскільки не має відповідного дозволу.
Tanjug пише, що повітряне судно нібито не може продовжити політ до російської столиці через обмеження на польоти, які запровадили у московських аеропортах у зв'язку з атаками безпілотників.
У посольстві Сербії TACC повідомили, що візит Вучича до Москви залишається в силі. Як зазначило джерело РИА Новости в аеропорту Баку, літак президента Сербії нібито вже вирушив до Москви.
Раніше балканські медіа писали, що Литва та Латвія заборонили літаку Вучича курсувати через їхні повітряні простори.
- 14 квітня 2025 року міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що країни, які є кандидатами на вступ до Євросоюзу, отримали розпорядження не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня та не здійснювати візити до РФ.
- Того самого дня очільниця євродипломатії Кая Каллас заявила, що країни-члени Євросоюзу зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня у Москві.
- Для Сербії попередження Каллас може означати зрив вступу країни до блоку.
- 4 травня стало відомо, що Вучич раптово захворів під час візиту до США та передчасно повернувся додому.
- Сербські військові мають взяти участь у параді на Красній площі. МЗС закликало іноземні держави утриматися від участі своїх військ в урочистостях з нагоди "80-річчя перемоги" та не підтримувати країну-агресорку.