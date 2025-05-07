Сербські медіа пишуть, що літак Вучича застряг у Баку. Пропагандисти РФ заперечують

Російські пропагандистські медіа стверджують, що все в порядку й літак президента Сербії вже вирушив до Москви

Александар Вучич (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Сербська газета Blic та агентство Tanjug пишуть, що літак президента Сербії Александара Вучича, яким він прямував до Москви на святкування 9 травня, застряг в аеропорту Баку. Водночас російські державні пропагандистські медіа стверджують, що його візит залишається у силі.

За інформацією Blic, літак Вучича чекає в аеропорту Баку й не може вилетіти до Москви, оскільки не має відповідного дозволу.

Tanjug пише, що повітряне судно нібито не може продовжити політ до російської столиці через обмеження на польоти, які запровадили у московських аеропортах у зв'язку з атаками безпілотників.

У посольстві Сербії TACC повідомили, що візит Вучича до Москви залишається в силі. Як зазначило джерело РИА Новости в аеропорту Баку, літак президента Сербії нібито вже вирушив до Москви.

Раніше балканські медіа писали, що Литва та Латвія заборонили літаку Вучича курсувати через їхні повітряні простори.