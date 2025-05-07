Сербские медиа пишут, что самолет Вучича застрял в Баку. Пропагандисты РФ отрицают
Сербская газета Blic и агентство Tanjug пишут, что самолет президента Сербии Александара Вучича, которым он направлялся в Москву на празднование 9 мая, застрял в аэропорту Баку.
По информации Blic, самолет Вучича находится в аэропорту Баку и не может вылететь в Москву, поскольку у него нет соответствующего разрешения.
Tanjug пишет, что воздушное судно якобы не может продлить полет в российскую столицу из-за ограничений на полеты, введенных в московских аэропортах в связи с атаками беспилотников.
Как отметил источник РИА Новости в аэропорту Баку, самолет президента Сербии якобы уже отправился в Москву.
Ранее балканские медиа писали, что Литва и Латвия запретили самолету Вучича курсировать через их воздушные пространства.
- 14 апреля 2025 года министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что страны, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, получили распоряжение не участвовать в военном параде в Москве 9 мая и не совершать визиты в РФ.
- В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны-члены Евросоюза столкнутся с последствиями, если решат принять участие в параде 9 мая в Москве.
- Для Сербии предупреждение Каллас может означать срыв вступления страны в блок.
- 4 мая стало известно, что Вучич внезапно заболел во время визита в США и вернулся домой.
- Сербские военные должны принять участие в параде на Красной площади.