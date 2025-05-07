Сербские медиа пишут, что самолет Вучича застрял в Баку. Пропагандисты РФ отрицают

Российские пропагандистские медиа утверждают, что все в порядке и самолет президента Сербии уже отправился в Москву

Александар Вучич (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Сербская газета Blic и агентство Tanjug пишут, что самолет президента Сербии Александара Вучича, которым он направлялся в Москву на празднование 9 мая, застрял в аэропорту Баку.

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По информации Blic, самолет Вучича находится в аэропорту Баку и не может вылететь в Москву, поскольку у него нет соответствующего разрешения.

Tanjug пишет, что воздушное судно якобы не может продлить полет в российскую столицу из-за ограничений на полеты, введенных в московских аэропортах в связи с атаками беспилотников.

Как отметил источник РИА Новости в аэропорту Баку, самолет президента Сербии якобы уже отправился в Москву.

Ранее балканские медиа писали, что Литва и Латвия запретили самолету Вучича курсировать через их воздушные пространства.