Латвия подтвердила, что страны Балтии запретили пролет Вучича в Москву. Но он уже там

Президент Сербии, несмотря на рекомендации ЕС, внезапную болезнь и логистические сложности, все-таки добрался до России

Александр Вучич (Фото: ANDREJ CUKIC/EPA)

Власти Латвии подтвердили, что ввели запрет на пролет самолета президента Сербии Александра Вучича по пути в Россию на торжества по случаю 9 мая. Такое же решение приняла Литва. Но самолет Вучича уже приземлился в Москве. Об этом сообщают Delfi и Kurir.

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По словам премьер-министра Латвии Эвики Силини, решение о запрете приняло Министерство иностранных дел Латвии. Другие страны Балтии разделяют эту позицию.

"У министра иностранных дел есть единое видение, как этот вопрос координируется во всех трех странах Балтии. И во всех странах Балтии единое представление, давать разрешение на полет или нет", – процитировал Силиню латвийский филиал издания Delfi.

По данным сербского издания Kurir, в первой половине дня 7 мая самолет Вучича все-таки приземлился в Москве.

Медиа отметило, что неизвестно, каким воздушным коридором президент Сербии добрался до российской столицы.

Также, по данным Kurir, премьеру Словакии Роберту Фицо также был запрещен пролет через воздушное пространство Польши и Литвы.