Латвия подтвердила, что страны Балтии запретили пролет Вучича в Москву. Но он уже там
Власти Латвии подтвердили, что ввели запрет на пролет самолета президента Сербии Александра Вучича по пути в Россию на торжества по случаю 9 мая. Такое же решение приняла Литва. Но самолет Вучича уже приземлился в Москве. Об этом сообщают Delfi и Kurir.
По словам премьер-министра Латвии Эвики Силини, решение о запрете приняло Министерство иностранных дел Латвии. Другие страны Балтии разделяют эту позицию.
"У министра иностранных дел есть единое видение, как этот вопрос координируется во всех трех странах Балтии. И во всех странах Балтии единое представление, давать разрешение на полет или нет", – процитировал Силиню латвийский филиал издания Delfi.
По данным сербского издания Kurir, в первой половине дня 7 мая самолет Вучича все-таки приземлился в Москве.
Медиа отметило, что неизвестно, каким воздушным коридором президент Сербии добрался до российской столицы.
Также, по данным Kurir, премьеру Словакии Роберту Фицо также был запрещен пролет через воздушное пространство Польши и Литвы.
- 14 апреля 2025 года министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что страны, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, получили распоряжение не участвовать в военном параде в Москве 9 мая и не совершать визиты в РФ.
- В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны-члены Евросоюза столкнутся с последствиями, если решат принять участие в параде 9 мая в Москве.
- Для Сербии предупреждение Каллас может означать срыв вступления страны в блок.
- 4 мая стало известно, что Вучич внезапно заболел во время визита в США и вернулся домой.
- Сербские военные должны участвовать в параде на Красной площади. МИД призвал иностранные государства воздержаться от участия своих войск в торжествах по случаю "80-летия победы" и не поддерживать страну-агрессора.