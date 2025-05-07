Латвія підтвердила, що країни Балтії заборонили проліт Вучича до Москви. Але він вже там

Александр Вучич (Фото: ANDREJ CUKIC/EPA)

Влада Латвії підтвердила, що ухвалила заборону на проліт літака президента Сербії Александра Вучича на шляху до Росії на урочистості з нагоди 9 травня. Таке ж рішення ухвалила Литва. Але літак Вучича вже приземлився у Москві. Про це повідомляють Delfi та Kurir.

За словами прем'єр-міністерки Латвії Евікі Сіліні, рішення про заборону ухвалило Міністерство закордонних справ Латвії. Інші країни Балтії поділяють цю позицію.

"У міністра закордонних справ є єдине бачення, як це питання координується в усіх трьох країнах Балтії. І в усіх країнах Балтії єдине уявлення, давати дозвіл на політ чи ні", – процитувала Сіліню латвійська філія видання Delfi.

За даними сербського видання Kurir, у першій половині дня 7 травня літак Вучича все ж приземлився у Москві.

Медіа зазначило, що невідомо, яким повітряним коридором президент Сербії дістався до російської столиці.

Також, за даними Kurir, прем'єру Словаччини Роберту Фіцо також було заборонено проліт через повітряний простір Польщі та Литви.