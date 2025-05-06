Росія планує пропагандистські акції у США та Європі до 9 травня – ГУР

Парад у РФ до 9 травня (Фото: пропагандистські медіа)

Росія активізувала мережу агентів у всій Європі та Північній Америці для організації пропагандистських акцій до 9 травня. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР).

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За даними української розвідки, у Празі плануються масові заходи проросійського характеру з 7 до 8 травня.

Зокрема, мітинг "За відновлення відносин із Росією" та акція під назвою "80-річчя звільнення від фашизму. Ми не можемо мати мир", які організовує рух Ne zakladnam CR. Проросійські активісти планують ходу вулицями столиці "на честь жертв Другої світової війни". Також до участі долучилися місцеві комуністи, які прагнуть глорифікувати "Червону армію".

У Софії 9 травня організація "Російський дім у Болгарії" готує акцію "Георгіївська стрічка".

У Брюсселі на 6 травня заплановано круглий стіл, на якому говоритимуть про боротьбу з "коричневою чумою XX століття". Організатор — "Російський дім".

У Лондоні передбачається театралізоване відтворення подій 1945 року.

У Варшаві запланована акція "Стіна памʼяті", також ініційована проросійськими структурами.

У Бухаресті російське посольство планує покладання квітів до "невідомого солдата" з можливими публічними пропагандистськими промовами. Водночас готується масова акція "Прикрась свої вікна символами перемоги", до якої намагаються залучити навіть дітей.

У Вероні "Російський дім" готує форум під назвою "Памʼять переможців".

У Торонто та Монреалі проросійські ГО під прикриттям "Безсмертного полку" організують автомобільні та мотоциклетні пробіги з радянсько-російською символікою, концерти, тематичні майстер-класи, покази мультфільмів та фільмів, а також братимуть участь у музичному "безсмертному полку" телеканалу "Росія 1".

Пропагандистські марші "Безсмертний полк" заплановані також у передмісті Вашингтона (США), Мюнхені (Німеччина), Белграді (Сербія), Неаполі та Генуї (Італія), а також в інших містах.

"Держава-агресор Росія фальсифікує історію, перекручує факти про Другу світову війну, створює та експлуатує міфи про "перемогу над фашизмом" із метою виправдання злочинної війни проти України та поширення власного злоякісного впливу у світі", – нагадує ГУР МО України.