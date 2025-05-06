Россия планирует пропагандистские акции в США и Европе до 9 мая – ГУР

Парад в РФ до 9 мая (Фото: пропагандистские медиа)

Россия активизировала сеть агентов по всей Европе и Северной Америке для организации пропагандистских акций до 9 мая. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР).

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По данным украинской разведки, в Праге планируются массовые мероприятия пророссийского характера с 7 по 8 мая.

В частности, митинг "За возобновление отношений с Россией" и акция под названием "80-летие освобождения от фашизма. Мы не можем иметь мир", организуемых движением Ne zakladnam CR. Пророссийские активисты планируют шествие по улицам столицы "в честь жертв Второй мировой войны". Также к участию присоединились местные коммунисты, стремящиеся глорифицировать "Красную армию".

В Софии 9 мая организация "Русский дом в Болгарии" готовит акцию "Георгиевская лента".

В Брюсселе на 6 мая запланирован круглый стол, на котором будут говорить о борьбе с "коричневой чумой XX века". Организатор – "Русский дом".

В Лондоне предполагается театрализованное воспроизведение событий 1945 года.

В Варшаве запланирована акция "Стена памяти", также инициированная пророссийскими структурами.

В Бухаресте российское посольство планирует возложение цветов к "неизвестному солдату" с возможными публичными пропагандистскими речами. В то же время готовится массовая акция "Укрась свои окна символами победы", к которой пытаются привлечь даже детей.

В Вероне "Русский дом" готовит форум под названием "Память победителей".

В Торонто и Монреале пророссийские ОО под прикрытием "Бессмертного полка" организуют автомобильные и мотоциклетные пробеги с советско-российской символикой, концерты, тематические мастер-классы, показы мультфильмов и фильмов, а также примут участие в музыкальном "бессмертном полку" телеканала Россия 1.

Пропагандистские марши "Бессмертный полк" запланированы также в пригороде Вашингтона (США), Мюнхене (Германия), Белграде (Сербия), Неаполе и Генуе (Италия), а также в других городах.

"Государство-агрессор Россия фальсифицирует историю, извращает факты о Второй мировой войне, создает и эксплуатирует мифы о "победе над фашизмом" с целью оправдания преступной войны против Украины и распространения собственного злокачественного влияния в мире", – напоминает ГУР МО Украины.