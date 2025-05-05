В поисках нового "пушечного мяса". Россия запустила агитационный поезд перед 9 мая – ГУР
Накануне 9 мая в России начал курсировать так называемый поезд победы – агитационно-пропагандистский проект, который уже побывал в Москве, Калуге, Пензе и Туле. В планах – более 70 городов. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
На остановках россиянам демонстрируют экспонаты времен Второй мировой войны и устраивают патриотические концерты.
"За внешним блеском скрывается другая цель: вербовка нового "пушечного мяса", – сообщает украинская разведка.
Также прямо на платформах железнодорожных станций россиянам предлагают заключать контракты на службу в оккупационных войсках, обещая "социальные гарантии" и "льготы для семей". Школьников агитируют поступать в военные училища.
"Кремль еще раз пытается подменить реальность мифами, прикрывая поражения современности фантомами прошлых войн", – отмечает ГУР.
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