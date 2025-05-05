В поисках нового "пушечного мяса". Россия запустила агитационный поезд перед 9 мая – ГУР

На платформах железнодорожных станций россиянам предлагают заключать контракты на службу в оккупационных войсках

Поезд в России к 9 мая (Фото: пропагандистские ресурсы)

Накануне 9 мая в России начал курсировать так называемый поезд победы – агитационно-пропагандистский проект, который уже побывал в Москве, Калуге, Пензе и Туле. В планах – более 70 городов. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На остановках россиянам демонстрируют экспонаты времен Второй мировой войны и устраивают патриотические концерты.

"За внешним блеском скрывается другая цель: вербовка нового "пушечного мяса", – сообщает украинская разведка.

Также прямо на платформах железнодорожных станций россиянам предлагают заключать контракты на службу в оккупационных войсках, обещая "социальные гарантии" и "льготы для семей". Школьников агитируют поступать в военные училища.

"Кремль еще раз пытается подменить реальность мифами, прикрывая поражения современности фантомами прошлых войн", – отмечает ГУР.